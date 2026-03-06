Mediante un comunicado en sus redes sociales, Francis Allison, alcalde de Magdalena del Mar sostuvo que la Municipalidad de Lima ha incurrido en la imposición “arbitraria y abusiva” de fotopapeletas en el distrito.

Según el burgomaestre, la MML no cumplió con la acreditación de inspectores locales y procedió a aplicar sanciones de manera directa, prescindiendo del envío de evidencias que debía realizar su jurisdicción.

Y es que, el conflicto se originó por un convenio firmado en diciembre de 2024, luego de un accidente fatal en el cruce de las avenidas Javier Prado y Brasil, en el que un vehículo atropelló y causó la muerte de un joven de 17 años.

Comunicado:



El 26 de julio de 2024, un trágico accidente de tránsito causado por un imprudente conductor de transporte público, en el cruce de las avenidas Javier Prado y Brasil, terminó con la vida de un joven peruano de 17 años de edad. Tras ello, en diciembre de 2024, la… — Francis Allison (@FrancisAllisonO) March 7, 2026

El acuerdo, de acuerdo a lo dicho por Allison, establecía que Magdalena operaría los equipos de control (cámaras y cinemómetros) y remitiría las pruebas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el procesamiento de multas.

“Lima no ha acreditado a ningún inspector de Magdalena y ha asumido directamente la aplicación de multas en el distrito, sin que la Municipalidad de Magdalena haya remitido evidencia alguna”, denunció Allison.

Ante lo que consideran una desnaturalización del sistema de fiscalización, Magdalena del Mar inició el 4 de marzo de 2026 el pedido de nulidad de oficio de las multas y la suspensión del sistema electrónico. Esto fue reiterado por Allison.

En esa línea, este 6 de marzo, la comuna del distrito envió un oficio al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para evitar la reducción de puntos en las licencias de los conductores afectados, al considerar que las sanciones eran irregulares.

Por su parte, vecinos de Magdalena denunciaron multas notificadas con retraso, cobros coactivos con órdenes de captura y montos inconsistentes, aplicando incluso la UIT (S/ 5 150) de 2026 a infracciones del 2025.

MÁS INFORMACIÓN: MML exige a Municipalidad de Magdalena del Mar le informe sobre supuestas irregularidades en papeletas

La respuesta del municipio de Lima

En tanto, la MML rechazó las acusaciones y trasladó la responsabilidad a Magdalena, pues a través de un comunicado, indicaron que los equipos y la ubicación de los mismos son responsabilidad del distrito.

“La Municipalidad de Lima está solicitando formalmente a la Municipalidad de Magdalena del Mar un informe detallado sobre las supuestas irregularidades que señalan, las cuales provendrían de las evidencias registradas en su propio sistema”, escribieron.

Cabe mencionar que, el próximo 12 de marzo, el Concejo Municipal de Magdalena sesionará para proponer dejar sin efecto el convenio de forma definitiva “al no haberse ejecutado conforme a su objeto”.

VIDEO RECOMENDADO: