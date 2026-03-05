Adrián Villar, investigado por el atropello mortal contra la deportista Lizeth Marzano el pasado 17 de febrero, fue trasladado la tarde de este jueves 5 de marzo a la carceleta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en el penal Ancón II. Aún no se define si pasará los nueve meses de prisión preventiva en dicho penal o será trasladado a otro.

El procesado abandonó la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito (Divpiat) en La Victoria alrededor de las 9:40 a. m., custodiado por un numeroso contingente policial.

Adrián Villar fue trasladado desde la DIVPIAT a la Corte Superior de La Victoria con resguardo de personal de Tránsito. Tras las diligencias, el #INPE se encargará de llevarlo al penal de Ancón para su proceso de clasificación.

De ese modo, el traslado se ejecuta tras la orden dictada por el juez Adolfo Farfán Calderón, del 33.° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, quien impuso nueve meses de prisión preventiva contra Villar.

Y es que, al joven de 21 años se le imputan los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, ocurridos el pasado 17 de febrero en la cuadra ocho de la avenida Camino Real, en San Isidro.

Pese a su ingreso inicial a Ancón II, la estancia de Villar en dicho recinto es temporal. La institución adelantó que el destino final del interno se dará a conocer públicamente este viernes 6 de marzo.

Imágenes muestran policías llegando al edificio de Francheska Montenegro, novia de Adrián Villar, horas después del fatal atropello a la deportista Lizeth Marzano en San Isidro. Se cuestiona posible implicación policial, manejo del caso y respuesta de la comisaría y centro de monitoreo municipal ante el accidente captado en cámaras.

Cabe mencionar que el Poder Judicial dictó prisión preventiva contra Villar debido al alto riesgo de fuga y a la presunta obstaculización de la justicia en las investigaciones por la muerte de Lizeth, tal como señaló la Fiscalía.

La medida de prisión preventiva vencerá, inicialmente, el próximo 25 de noviembre, tiempo en que Villar será investigado.