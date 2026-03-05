Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El joven de 21 años enfrentará las investigaciones, por el atropello a Lizeth Marzano, en prisión | Foto: Foto: Joseph Ángeles / @photo.gec
Por Redacción EC

Adrián Villar, investigado por el atropello mortal contra la deportista Lizeth Marzano el pasado 17 de febrero, fue trasladado la tarde de este jueves 5 de marzo a la carceleta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en el penal Ancón II. Aún no se define si pasará los nueve meses de prisión preventiva en dicho penal o será trasladado a otro.

