La Novena Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Lima dejó al voto el recurso presentado por la defensa de Adrián Villar, quien busca anular la prisión preventiva de nueve meses dictada en su contra por el atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano en San Isidro.

Durante la audiencia, el abogado del investigado, César Nakasaki, sostuvo que su patrocinado debe afrontar el proceso en libertad, al considerar que corresponde garantizar el debido proceso fuera de un establecimiento penitenciario.

Adrián Villar es trasladado al Poder Judicial. Fots: Violeta Ayasta/ @photo.gec

Por su parte, el fiscal Julio Tapia Cárdenas solicitó que se mantenga la medida restrictiva. “Esta pena efectiva se tiene que cumplir. La prisión preventiva no solo alcanza para sujetarlo o para asegurar el proceso, sino para que su resultado sea eficaz. ¿De qué servirá un proceso cuyo resultado no tiene materialmente efecto?”, expresó durante su intervención.

Villar es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, ocurrido el pasado 17 de febrero en el distrito de San Isidro.

En su breve participación, el joven reiteró su pedido de perdón a los familiares de la víctima. “Quiero reiterar mi perdón a la familia y a todas las personas que aman a Lizeth. Estoy muy arrepentido por lo que ha sucedido y estoy aquí para ponerme a disposición de las autoridades”, manifestó.

Asimismo, agregó: “No me gustaría que se malinterprete nada de lo que estoy diciendo, todo lo que digo es con sinceridad”.

Adrián Villar afronta un pedido de 9 meses de prisión preventiva por atropellar a Lizeth Marzano y darse a la fuga. (Foto: Captura Justicia TV)

Reclusión en penal Castro Castro

El 6 de marzo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que Villar fue clasificado en el penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, donde cumple el mandato de nueve meses de prisión preventiva. “El detenido (...) cumplirá el mandato de prisión preventiva de 9 meses por el presunto delito de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar”, señaló la entidad.

Actualmente, el investigado permanece recluido en dicho establecimiento penitenciario, a la espera de la decisión del Poder Judicial sobre el recurso presentado.