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Adrián Villar: Poder Judicial deja al voto pedido para anular prisión preventiva por el atropello de Lizeth Marzano.| Foto: Foto: Joseph Ángeles / @photo.gec
Adrián Villar: Poder Judicial deja al voto pedido para anular prisión preventiva por el atropello de Lizeth Marzano.| Foto: Foto: Joseph Ángeles / @photo.gec
Por Redacción EC

La Novena Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Lima dejó al voto el recurso presentado por la defensa de Adrián Villar, quien busca anular la prisión preventiva de nueve meses dictada en su contra por el atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano en San Isidro.

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