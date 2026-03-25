Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Según pudo conocer El Comercio, el ejercicio tuvo como objetivo reforzar la preparación ante escenarios de alto riesgo, como rescates y evacuaciones aeromédicas
Según pudo conocer El Comercio, el ejercicio tuvo como objetivo reforzar la preparación ante escenarios de alto riesgo, como rescates y evacuaciones aeromédicas
Por Redacción EC

Una demostración operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP) se realizó esta mañana en el óvalo de la Plaza Miguel Grau, en el cruce de las avenidas Grau, Vía Expresa y Paseo de los Héroes Navales. El ejercicio, el cual incluía el sobrevuelo de un helicóptero en plena plaza, generó congestión vehicular en este punto del Cercado de Lima.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.