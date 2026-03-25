Una demostración operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP) se realizó esta mañana en el óvalo de la Plaza Miguel Grau, en el cruce de las avenidas Grau, Vía Expresa y Paseo de los Héroes Navales. El ejercicio, el cual incluía el sobrevuelo de un helicóptero en plena plaza, generó congestión vehicular en este punto del Cercado de Lima.

Según pudo conocer El Comercio, el ejercicio tuvo como objetivo reforzar la preparación ante escenarios de alto riesgo, como rescates y evacuaciones aeromédicas

La maniobra, que buscaba mostrar la capacidad de respuesta de las unidades policiales ante situaciones de emergencia, obligó a restringir el tránsito de manera breve en uno de los puntos de mayor flujo vehicular de la capital. Sin embargo, estos pocos minutos produjeron una congestión que se extendió por varias avenidas aledañas.

El Comercio pudo conocer que la actividad congregó a efectivos de distintas unidades especializadas, quienes ejecutaron procedimientos de seguridad y control en el perímetro mientras el helicóptero descendía en la zona habilitada temporalmente.

Según pudo conocer El Comercio, el ejercicio tuvo como objetivo reforzar la preparación ante escenarios de alto riesgo, como rescates y evacuaciones aeromédicas

Conductores y peatones reportaron demoras considerables, especialmente en las avenidas Grau y sectores aledaños, donde el tránsito se volvió más lento de lo habitual.

Según pudo conocer este diario, el ejercicio tuvo como objetivo reforzar la preparación ante escenarios de alto riesgo, como rescates, evacuaciones aeromédicas o intervenciones en contextos críticos que requieran traslado inmediato por vía aérea.

Según pudo conocer El Comercio, el ejercicio tuvo como objetivo reforzar la preparación ante escenarios de alto riesgo, como rescates y evacuaciones aeromédicas

Aldo Portella, experto en temas de tránsito urbano, señaló que este tipo de demostraciones, si bien pueden ser necesarias desde el punto de vista operativo, requieren una planificación que minimice el impacto en la movilidad, especialmente en zonas estratégicas del centro de la ciudad.