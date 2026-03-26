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En la casa se incautaron armas de fuego y municiones. Foto: América Noticias
En la casa se incautaron armas de fuego y municiones. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

En un operativo realizado la madrugada de hoy, jueves 26 de marzo, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a varios importantes miembros de la banda criminal ‘Los Mexicanos’ dedicada a la extorsión de diversas empresas de transportistas.

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