En un operativo realizado la madrugada de hoy, jueves 26 de marzo, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a varios importantes miembros de la banda criminal ‘Los Mexicanos’ dedicada a la extorsión de diversas empresas de transportistas.

El coronel PNP Holger Obando indicó a los medios que tras una denuncia en el área de extorsión de un grupo de hombres dedicados al transporte, desplegaron acciones para detener a estos delincuentes.

“Los antecedentes de la intervención inician hace dos semanas con la detención de Jesús Ángel Soplín con antecedentes y se le encuentra información en su celular con delitos vinculados a la banda ‘Los Mexicanos’. Producto de esta primera intervención se genera actividades especiales de investigación”, precisó.

Obando sostuvo que se encontraron armas de fuego y droga. Además, el alto mando indicó que en uno de los mensajes extorsivos, uno de los líderes de ‘Los Mexicanos’, le comunica a otro si quiere “gatillar”.

La Policía Nacional realiza importante operación contra la banda criminal 'Los Mexicanos', deteniendo a sus principales líderes. La banda ha estado extorsionando y cometiendo actos delictivos contra transportistas. Se presentan evidencias de mensajes extorsivos, amenazas de muerte y uso de información personal de víctimas para aumentar la intimidación.

“Creando grupos de WhatsApp con mensajes extorsivos mediante el doxeo. Hasta donde llega la mentalidad criminal de estos sujetos al margen de la ley, que aprovechan ciertas debilidades de algunos sistemas de brindar información reservada y personal”, puntualizó.

¿En qué parte de Lima operan ‘Los Mexicanos’?

Según las autoridades, no solo operan en Lima Norte y Lima Sur, ahora han comenzado en Lima Este. Ellos atacaron ayer a balazos una combi llena de pasajeros en Ate.