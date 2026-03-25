Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un grupo de sujetos pertenecientes a la banda criminal autodenominada ‘Los Mexicanos’ dispararon contra un colectivo informal en la avenida Ramiro Prialé, en el distrito de Ate. Producto del ataque, cinco personas resultaron heridas, entre ellas el chofer de la unidad.
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