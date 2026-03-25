Un grupo de sujetos pertenecientes a la banda criminal autodenominada ‘Los Mexicanos’ dispararon contra un colectivo informal en la avenida Ramiro Prialé, en el distrito de Ate. Producto del ataque, cinco personas resultaron heridas, entre ellas el chofer de la unidad.

Según RPP, en una maniobra que pudo costarle la vida, el conductor aún herido manejó hasta el Hospital II Vitarte EsSalud. Ningún otro afectado sufrió lesiones de gravedad. Todos recibieron el alta médica en la madrugada.

El medio precisó que la ruta de esta unidad es Cercado de Lima-Huaycán. Además, mostró un video enviado a los colectiveros, donde se aprecia el reglaje al vehículo desde su paradero inicial en el jirón Chota y una voz que los amenaza de muerte.

¿Qué motivó el ataque contra el colectivo informal?

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría dejado de pagar, en las última semanas, los 10 soles diarios exigidos, lo que habría desencadenado la represalia de los extorsionadores.

Más ataque al transporte en Lima y Callao

En las últimas horas se han registrado otros ataques contra transportistas en Lima y Callao. En el distrito de Comas, por ejemplo, el conductor de un bus de la empresa Real Star fue asesinado a balazos por presuntos sicarios. Todo esto ocurre en medio del estado de emergencia dispuesto por el Gobierno de José María Balcázar para enfrentar la creciente inseguridad.

Durante el estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Además, la PNP determina las zonas de intervención, esencialmente sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.