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lima 05 de julio de 2023 Colectiveros continúan operando desde Ceres (Ate). fotos: joel alonzo/gec
lima 05 de julio de 2023 Colectiveros continúan operando desde Ceres (Ate). fotos: joel alonzo/gec
/ JOEL ALONZO
Por Redacción EC

Un grupo de sujetos pertenecientes a la banda criminal autodenominada ‘Los Mexicanos’ dispararon contra un colectivo informal en la avenida Ramiro Prialé, en el distrito de Ate. Producto del ataque, cinco personas resultaron heridas, entre ellas el chofer de la unidad.

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