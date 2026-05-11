Un joven fue rescatado por un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras quedar atrapado dentro de su vivienda demolida, luego que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ejecutó desde la madrugada del sábado 9 de mayo, un operativo de recuperación de espacios públicos en la cuadra 66 de la avenida Nicolás Ayllón en Ate.

La madre del afectado indicó a América Noticias que su hijo ingresó a rescatar a algunos animales que se encontraban dentro del predio pues la MML realizó estas acciones sin aviso previo.

Cabe señalar que la MML dispuso esta medida para rescatar 280 metros lineales de vía y así reducir la congestión vehicular en la zona.

Se trató de 20 lotes, donde funcionaban viviendas, un edificio de seis pisos y negocios, como un mercado y un grifo, que habían reducido el espacio de tránsito de la principal vía de acceso a Lima Este.

Al lugar llegó personal de la comuna limeña con excavadoras, volquetes, grúas y cargadores frontales, además, 700 policías que evitaron hechos de violencia entre los residentes.