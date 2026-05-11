Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un joven fue rescatado por un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras quedar atrapado dentro de su vivienda demolida, luego que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ejecutó desde la madrugada del sábado 9 de mayo, un operativo de recuperación de espacios públicos en la cuadra 66 de la avenida Nicolás Ayllón en Ate.
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