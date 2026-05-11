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Joven rescatado de su vivienda demolida por la MML. Foto: Ate
Joven rescatado de su vivienda demolida por la MML. Foto: Ate
Por Redacción EC

Un joven fue rescatado por un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras quedar atrapado dentro de su vivienda demolida, luego que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ejecutó desde la madrugada del sábado 9 de mayo, un operativo de recuperación de espacios públicos en la cuadra 66 de la avenida Nicolás Ayllón en Ate.

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