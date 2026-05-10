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Resumen

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Ayer se cumplió el primer año desde que el Papa León XIV, de nacionalidad peruana y con estrecho vínculo con el país, fue anunciado como sumo pontífice, convirtiéndose así en la máxima autoridad de la Iglesia católica. El aniversario de la elección de Robert Prevost, exobispo de la Diócesis de Chiclayo, hizo que en la ciudad capital del departamento de Lambayeque miles de fieles celebraran con danzas, orquestas y mucha fe.

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