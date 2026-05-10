Ayer se cumplió el primer año desde que el Papa León XIV, de nacionalidad peruana y con estrecho vínculo con el país, fue anunciado como sumo pontífice, convirtiéndose así en la máxima autoridad de la Iglesia católica. El aniversario de la elección de Robert Prevost, exobispo de la Diócesis de Chiclayo, hizo que en la ciudad capital del departamento de Lambayeque miles de fieles celebraran con danzas, orquestas y mucha fe.

Las celebraciones comenzaron con gran algarabía. A las 8:00 a. m., a cargo de la Diócesis de Chiclayo, se realizó el izamiento de la bandera papal en el Parque Principal de Chiclayo, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad. En la ceremonia estuvieron presentes distintas delegaciones religiosas de Lambayeque, como la Cruz de Chalpón de Olmos, Jesús Nazareno Cautivo de Monsefú y Santa Rosa de Lima.

La Municipalidad Provincial de Chiclayo también participó en el acto protocolar. Durante la actividad, autoridades municipales se unieron para rendir homenaje al Papa León XIV.

Durante el izamiento de la bandera papal en el Parque Principal de Chiclayo también hubo danzantes. Fotos: Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Más tarde, a las 4:00 p. m., en el frontis de la Catedral de Chiclayo, se desarrolló un evento artístico y cultural en el que participaron diversas agrupaciones de danza, como Quimba y Asociación Capote Baila, así como bandas musicales como la banda de rock Elixir y la Orquesta Sinfónica Kusi Yata.

En diálogo con El Comercio, el subgerente de Turismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cárdenas, destacó que durante estas actividades los grupos religiosos llevaron imágenes de santos y figuras sagradas, como la Cruz de Motupe, al Parque Principal de Chiclayo. Señaló que ello resultó atractivo para los ciudadanos, ya que el Centro Histórico se llenó de color, fervor y expresiones de fe popular.

Más adelante, a las 7:00 p. m., se celebró una santa misa en conmemoración del primer aniversario del Papa León XIV, presidida por monseñor Edinson Edgardo Farfán Córdova y con la participación de obispos invitados de distintas regiones del Perú.

Al cierre de la jornada, a las 8:30 p. m., también se realizó un concierto a cargo de la banda de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario de Chiclayo y de la Orquesta Son Caliente. Tanto la misa como el concierto se desarrollaron en el frontis de la Catedral de Chiclayo.

Distintas agrupaciones artísticas bailaron en el Centro Histórico de Chiclayo. Foto: Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Cárdenas estimó que, a lo largo de todo el día, unas 15.000 personas acudieron al Centro Histórico de la ciudad para presenciar las diversas actividades programadas por este primer aniversario. “Algunos miembros de la Municipalidad de Chiclayo también estuvieron orientando a ciudadanos que se acercaban con dudas sobre los atractivos que podían visitar ese día, así como sobre los negocios formales donde podían almorzar o comprar productos locales”, señaló.

El subgerente de Turismo indicó que otro de los puntos más concurridos fue la denominada “Ruta del Papa León XIV”, un circuito turístico conformado por los lugares donde Robert Prevost ejerció su misión pastoral. Entre ellos figuran la Santa María Catedral, el Palacio Municipal, la Casa Obispal y el Santuario Nuestra Señora de la Paz. “También había extranjeros que querían saber dónde estuvo el Papa, por lo que los acompañamos para que realizaran este recorrido”, dijo a este Diario.

Devoción

Fueron miles los fieles chiclayanos que celebraron el primer año del pontificado del Papa. Una de ellas fue Jesús León Ángeles, coordinadora del grupo católico Milagro Eucarístico Perú 1649, quien, a raíz de ello, mantuvo cercanía con Robert Prevost. “Todos los chiclayanos estamos muy felices. Desde el martes ya estábamos celebrando, ya que la Diócesis realizó una exposición fotográfica sobre pasajes de la vida del Papa y también organizó conversatorios. El pasado miércoles y jueves también organizamos encuentros entre quienes, como yo, pudimos caminar a su lado en su labor pastoral”, contó a El Comercio.

“Como comunicadora y católica, la labor del Papa ha ido de la mano con mi trabajo. Por ejemplo, él creó una comisión de movilidad humana para ayudar a los migrantes venezolanos y yo le di mucha difusión. Además, a través de mi parroquia, él nos visitaba y trabajamos por el bien de la comunidad. Incluso dicté talleres a sus agentes pastorales de la Diócesis”, relató.

Ciudadanos atentos a la misa. Foto: Municipalidad Provincial de Chiclayo.

La mujer también mencionó que el viernes, además de las actividades oficiales realizadas por la Diócesis de Chiclayo, donde creyentes llegaron con imágenes religiosas, muchos asistentes también portaban carteles y banderas papales en señal de apoyo y devoción al Papa León XIV. “Fue mucha la alegría que se vivió, pero principalmente hubo un sentimiento de oración. Además, en los alrededores del Parque Principal, la gente se tomaba fotos y compraba en los puestos de artesanía y comida típica”, contó.

“El haber caminado con una persona que hoy dirige el mundo católico es un gran privilegio. Como él decía, ninguna potencia terrenal salvará al mundo, sino que lo hará una potencia espiritual”, expresó.

De ese modo finalizaron las actividades por el primer aniversario, aunque autoridades municipales y la Diócesis de Chiclayo expresaron que mantienen altas expectativas sobre lo que vendrá en los próximos años. “El Papa ama a Chiclayo y Chiclayo ama al Papa”, concluyó Jesús.

Al cierre de la jornada, a las 8:30 p. m., también se realizó un concierto. Foto: Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Celebraciones previas

El martes 5 de mayo, los creyentes chiclayanos presenciaron, en el Colegio Nuestra Señora del Rosario, una colección inédita de fotografías, objetos litúrgicos y documentos que reconstruyen el paso pastoral de Robert Prevost por el norte del Perú.

La exposición reunió más de 40 imágenes que retratan momentos clave de su labor como obispo de la Diócesis chiclayana, así como piezas emblemáticas utilizadas en ceremonias religiosas, entre ellas vestimentas, un cáliz y ornamentos vinculados a su ordenación episcopal.

Impulsada por instituciones académicas y la Diócesis local, la iniciativa fue presentada como un recorrido íntimo por la memoria de quien hoy lidera la Iglesia católica, pero que en Chiclayo dejó huella como un pastor cercano y comprometido.

Los creyentes presenciaron una colección inédita de fotografías, objetos litúrgicos y documentos que reconstruyen el paso pastoral de Robert Prevost por el norte del Perú. Foto: Diócesis de Chiclayo.

El martes también se realizó, en el auditorio del mismo colegio, un conversatorio titulado “A mi querida Diócesis de Chiclayo, que me ha dado tanto”, espacio de encuentro y diálogo para profundizar en la labor del Papa León XIV desde las perspectivas teológica, pastoral y eclesial.

Los ponentes fueron el sacerdote diocesano Jasson Merary Sempertegui Libaque —uno de los primeros ordenados en 2015 por Robert Prevost—, la madre superiora María Priscila, la directora de la Comisión Diocesana de Juventud y el párroco Gioberty Calle Calle.

Lima y otras regiones

El Arzobispado de Lima comunicó a El Comercio que en la capital se realizó una programación especial a través del canal del Estado, emitida entre las 3:00 y las 4:30 de la tarde, en la que se abordó la vida del sumo pontífice. Luego, se transmitió a nivel nacional una presentación de Donnie Yaipén interpretando “La cumbia del Papa”.