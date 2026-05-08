Resumen

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El Papa León XIV dirige la oración del Regina Coeli desde la ventana de su oficina con vistas a la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, este domingo. (Foto: EFE/ Riccardo Antimiani)
El Papa León XIV dirige la oración del Regina Coeli desde la ventana de su oficina con vistas a la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, este domingo. (Foto: EFE/ Riccardo Antimiani)
Por Redacción EC

Edgar Miguel Ramírez destacó el legado que dejó el Papa León XIV durante su paso por Trujillo, especialmente por la fundación de parroquias en las urbanizaciones Monserrate y Santa María, las cuales —afirmó— fortalecieron la fe de la comunidad católica en la ciudad.

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