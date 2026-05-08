Edgar Miguel Ramírez destacó el legado que dejó el Papa León XIV durante su paso por Trujillo, especialmente por la fundación de parroquias en las urbanizaciones Monserrate y Santa María, las cuales —afirmó— fortalecieron la fe de la comunidad católica en la ciudad.

En declaraciones a RPP Noticias, el religioso resaltó el impacto pastoral del actual pontífice en la capital liberteña. “Han sido base para poder fortalecer la fe aquí en Trujillo, especialmente en Monserrate y en la urbanización Santa María” , sostuvo.

Ramírez indicó que el trabajo impulsado por León XIV permitió consolidar espacios de encuentro religioso y acompañamiento espiritual para cientos de familias trujillanas.

El Papa León XIV saluda desde el papamóvil a su llegada para presidir su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano,este miércoles. (Foto: EFE/ Angelo Carconi)

Las declaraciones del fraile coinciden con el primer aniversario del pontificado de León XIV, quien este viernes realizó una visita al Santuario de Nuestra Señora en el día de la Súplica.

Durante su visita al santuario mariano, el pontífice aseguró sentirse “el primer bendecido” al acudir al lugar en una fecha especial para la Iglesia católica, coincidiendo con la tradicional oración de “La Súplica a la Reina del Santísimo Rosario de Pompeya”.

“Hace exactamente un año, cuando se me confió el ministerio de Sucesor de Pedro, era precisamente el día de la Súplica a la Virgen del Santo Rosario de Pompeya” , expresó el papa durante la misa celebrada en el recinto religioso.

Asimismo, León XIV insistió en la necesidad de promover la paz mundial y fortalecer a las familias frente a las tensiones internacionales y los conflictos armados.

“No podemos resignarnos a las imágenes de muerte que las noticias nos presentan a diario”, manifestó el pontífice, quien también exhortó a renovar el compromiso espiritual y religioso frente a las guerras que persisten en distintas partes del mundo.

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