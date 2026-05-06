La Policía Nacional del Perú capturó en el distrito de Campo Verde, región Ucayali, a José Carlos Estrada Huayta, quien figuraba en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior por su implicancia en el asesinato de cuatro líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamayo Saweto, ocurrido en 2014.

El detenido tenía una orden de captura vigente desde febrero de este año, con una recompensa de S/ 50 mil ofrecida por información que permitiera su ubicación. Estrada Huayta fue condenado como autor mediato del homicidio de los dirigentes asháninkas, en un caso que generó indignación a nivel nacional e internacional por la violencia contra defensores ambientales.

Capturan a José Carlos Estrada Huayta, sentenciado como autor intelectual del asesinato de cuatro líderes indígenas en el caso Saweto. Estaba incluido en el programa de los Más Buscados y se ofrecía una recompensa de S/50 mil



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La captura se produce luego de que, el 26 de agosto de 2025, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali ratificara la sentencia de 28 años y 3 meses de prisión efectiva contra Estrada Huayta y Hugo Soria Flores como autores mediatos del delito de homicidio calificado con alevosía. En el mismo proceso, Josimar Atachi Félix y Segundo Euclides Atachi Félix fueron condenados como coautores.

Las víctimas de este crimen, perpetrado en septiembre de 2014, fueron los líderes indígenas Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez, quienes denunciaban la tala ilegal de madera en sus territorios.

Como parte de la sentencia, la Sala dispuso elevar el monto de la reparación civil de S/ 200 mil a S/ 400 mil, que deberá ser pagado de manera solidaria por los sentenciados. El monto será distribuido en S/ 100 mil para los familiares de cada una de las víctimas.

Tras su detención, Estrada Huayta será puesto a disposición del juzgado correspondiente para su internamiento en un establecimiento penitenciario, en cumplimiento de la condena impuesta en el denominado caso Saweto, que ha tardado más de una década en alcanzar una sentencia firme.