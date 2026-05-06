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Policía captura a uno de los condenados por el caso Saweto tras meses de búsqueda. (Foto: Captura/Canal N)
Policía captura a uno de los condenados por el caso Saweto tras meses de búsqueda. (Foto: Captura/Canal N)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú capturó en el distrito de Campo Verde, región Ucayali, a José Carlos Estrada Huayta, quien figuraba en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior por su implicancia en el asesinato de cuatro líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamayo Saweto, ocurrido en 2014.

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