Trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (SintraInabif) realizaron esta semana un plantón en el frontis del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en rechazo al presunto desmembramiento del INABIF que —según denunciaron— respondería a intereses políticos.

Durante la protesta, los trabajadores expresaron su preocupación por la posible implementación de cambios estructurales que, lejos de fortalecer la atención a poblaciones vulnerables, implicarían la creación de nuevas instancias sin garantías de mejora en los servicios. En ese sentido, cuestionaron la eventual desaparición de los Centros de Acogida Residencial (CAR) para dar paso a un nuevo programa denominado “Crecer Seguro”, lo que —advirtieron— podría abrir espacio a la contratación de personal con vínculos políticos.

Asimismo, alertaron que una eventual desactivación de los CAR afectaría directamente a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, poniendo en peligro la continuidad de la atención integral y los servicios de protección que actualmente reciben.

“Se está desmembrando al INABIF en lugar de fortalecerlo. Primero se retiraron funciones clave y ahora se pretende reemplazarlo por un nuevo programa”, sostuvo Ruth Ampuero, secretaria general del SintraInabif.

Tras el plantón, una delegación de trabajadores se reunió con el viceministro de Poblaciones Vulnerables, el secretario general del MIMP y el jefe de gabinete de asesores, quienes señalaron que la creación del programa “Crecer Seguro” no constituye una prioridad para la actual gestión ministerial.

Finalmente, los trabajadores hicieron un llamado a las autoridades a priorizar el bienestar de las poblaciones más vulnerables, garantizando la continuidad y mejora de los servicios existentes, y resaltaron la trayectoria del INABIF, creado en 1939, como un pilar del sistema de protección social en el país.