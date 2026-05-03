Resumen

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Durante la protesta, los trabajadores expresaron su preocupación por la posible implementación de cambios estructurales.
Durante la protesta, los trabajadores expresaron su preocupación por la posible implementación de cambios estructurales.
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Trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (SintraInabif) realizaron esta semana un plantón en el frontis del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en rechazo al presunto desmembramiento del INABIF que —según denunciaron— respondería a intereses políticos.