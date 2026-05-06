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Cámaras captan ataque armado en el Callao. (Foto: Captura/TV Perú)
Cámaras captan ataque armado en el Callao. (Foto: Captura/TV Perú)
Por Redacción EC

Un grupo de jóvenes fue atacado a balazos en los exteriores de una cabina de internet ubicada en la urbanización Las Colinas, en el Callao. Pese a la violencia del atentado, no se reportaron heridos ni víctimas mortales, informó la Policía Nacional.

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