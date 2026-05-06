Un grupo de jóvenes fue atacado a balazos en los exteriores de una cabina de internet ubicada en la urbanización Las Colinas, en el Callao. Pese a la violencia del atentado, no se reportaron heridos ni víctimas mortales, informó la Policía Nacional.

El ataque ocurrió cuando al menos ocho jóvenes se encontraban reunidos en el frontis del local. Según imágenes captadas por cámaras de seguridad, dos sujetos encapuchados aparecieron repentinamente y abrieron fuego de manera indiscriminada contra el grupo.

Ante los disparos, las víctimas huyeron en distintas direcciones. Algunos lograron refugiarse dentro de la cabina de internet, donde los clientes se arrojaron al suelo y se escondieron debajo de los escritorios para evitar ser alcanzados por las balas.

Tras el incidente, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y establecieron un perímetro de seguridad. Durante las diligencias, peritos de criminalística hallaron hasta nueve casquillos de bala en la escena.

Al cierre de este informe, las autoridades no han determinado el móvil del ataque ni la identidad de los agresores. Las imágenes de las cámaras de seguridad serán clave para identificar a los responsables y esclarecer los hechos.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.