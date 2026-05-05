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El friaje iniciará en la selva sur, para luego trasladarse hacia la zona central y norte del territorio amazónico | (Foto: Agencia Andina)
El friaje iniciará en la selva sur, para luego trasladarse hacia la zona central y norte del territorio amazónico | (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la selva peruana registrará el ingreso del primer friaje del año desde la noche del viernes 8 hasta el martes 12 de mayo, generando precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, descargas eléctricas y ráfagas de viento.

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