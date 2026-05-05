El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la selva peruana registrará el ingreso del primer friaje del año desde la noche del viernes 8 hasta el martes 12 de mayo, generando precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, descargas eléctricas y ráfagas de viento.

La entidad advirtió que la masa de aire frío iniciará su desplazamiento por el sur del país, afectando inicialmente a Puno, Madre de Dios y Cusco, para luego trasladarse hacia la zona central y norte del territorio amazónico.

Se prevén lluvias acompañadas de descargas eléctricas | Foto: Difusión

CONOCE MÁS: El fuerte fenómeno climatológico en 8 regiones de la costa peruana que durará hasta el 27 de abril

Según el pronóstico, esto provocará un notable descenso de las temperaturas nocturnas, alcanzando en la selva sur los 14 °C; mientras que en la selva central, se registrarían entre 18 °C y 19 °C; y en la selva norte, entre 18 °C y 20 °C.

Respecto a las condiciones durante el día, se prevén valores cercanos a los 22 °C en la selva sur, alrededor de los 25 °C en la selva central y temperaturas próximas a los 27 °C en la selva norte, reportó la entidad.

Debido a estas condiciones, el Senamhi activó una alerta naranja en Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Intensas lluvias causan derrumbes en cerros de Puente Victoria, afectando el río Tarma con desvíos y formación de playas. Entrevistas con pobladores de San Ramón y Aubernia reportan 21 desastres naturales, daños a puentes, carreteras aisladas y colapso de tanque de agua. Piden maquinaria pesada y apoyo municipal para limpieza y encausamiento.

En su comunicado, el organismo precisó que este evento ocasionará precipitaciones “de moderada a fuerte intensidad”, acompañadas por descargas eléctricas, así como ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 55 km/h y una mayor cobertura nubosa.

Finalmente, instaron a la población a seguir los canales oficiales para adoptar medidas de prevención.

VIDEO RECOMENDADO: