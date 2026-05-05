El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la selva peruana registrará el ingreso del primer friaje del año desde la noche del viernes 8 hasta el martes 12 de mayo, generando precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, descargas eléctricas y ráfagas de viento.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la selva peruana registrará el ingreso del primer friaje del año desde la noche del viernes 8 hasta el martes 12 de mayo, generando precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, descargas eléctricas y ráfagas de viento.
La entidad advirtió que la masa de aire frío iniciará su desplazamiento por el sur del país, afectando inicialmente a Puno, Madre de Dios y Cusco, para luego trasladarse hacia la zona central y norte del territorio amazónico.
Según el pronóstico, esto provocará un notable descenso de las temperaturas nocturnas, alcanzando en la selva sur los 14 °C; mientras que en la selva central, se registrarían entre 18 °C y 19 °C; y en la selva norte, entre 18 °C y 20 °C.
Respecto a las condiciones durante el día, se prevén valores cercanos a los 22 °C en la selva sur, alrededor de los 25 °C en la selva central y temperaturas próximas a los 27 °C en la selva norte, reportó la entidad.
Debido a estas condiciones, el Senamhi activó una alerta naranja en Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.
Intensas lluvias causan derrumbes en cerros de Puente Victoria, afectando el río Tarma con desvíos y formación de playas. Entrevistas con pobladores de San Ramón y Aubernia reportan 21 desastres naturales, daños a puentes, carreteras aisladas y colapso de tanque de agua. Piden maquinaria pesada y apoyo municipal para limpieza y encausamiento.
En su comunicado, el organismo precisó que este evento ocasionará precipitaciones “de moderada a fuerte intensidad”, acompañadas por descargas eléctricas, así como ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 55 km/h yuna mayor cobertura nubosa.
Finalmente, instaron a la población a seguir los canales oficiales para adoptar medidas de prevención.
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Aviso meteorológico de Senamhi sobre mapa de temperaturas con zonas amarillas y naranjas de intensidad moderada a fuerte. Se esperan hasta 36°C cerca de Narca y Cañeta, 30-33°C en Lima Metropolitana superando 32°C en norte (Carabayllo, Puente Piedra) y este (Ate, La Molina). Sensación térmica hasta 35°C por humedad.