Resumen

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Senamhi prevé días calurosos en Lima pese al inicio del otoño este 20 de marzo. (Foto: Andina)
Senamhi prevé días calurosos en Lima pese al inicio del otoño este 20 de marzo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Lima seguirá presentando bajas temperaturas durante las madrugadas y primeras horas de la mañana, acompañadas de cielo cubierto y presencia de neblina, según el más reciente pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

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