Lima seguirá presentando bajas temperaturas durante las madrugadas y primeras horas de la mañana, acompañadas de cielo cubierto y presencia de neblina, según el más reciente pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

La entidad explicó que estas condiciones serán más evidentes en sectores cercanos al litoral, donde la humedad y la nubosidad baja continúan generando sensación de frío, especialmente al amanecer.

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Sin embargo, conforme avance el día, el panorama cambiará y se espera una mejora progresiva en las condiciones climáticas.

Temperaturas subirán hacia el mediodía y la tarde

De acuerdo con el comunicado oficial del Senamhi, entre el 1 y 3 de mayo se prevén “temperaturas más altas de lo normal” en diversas regiones de la costa peruana, incluyendo Lima.

El Senamhi prevé temperaturas hasta dos grados por encima de lo normal durante otoño e invierno en el Perú. Foto: Andina.

“En la costa norte, se prevén temperaturas máximas entre 30 °C y 34 °C en Tumbes y Piura; entre 28 °C y 33 °C en Lambayeque; y entre 28 °C y 29 °C en La Libertad. En la costa central, se esperan valores entre 24 °C y 29 °C en Áncash y la región Lima”, detalló el organismo.

Asimismo, Senamhi señaló que el cielo cubierto de la mañana irá variando hacia un cielo parcialmente nublado y, en algunos casos, con nubes dispersas durante el mediodía y la tarde.

Senamhi explica por qué se registran amaneceres fríos

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Senamhi explicó que los amaneceres fríos en Lima y gran parte de la costa están relacionados con la presencia de un vórtice costero en niveles bajos.

Este fenómeno meteorológico de corta duración se desarrolla frente a la costa central y se origina por el encuentro entre los vientos del norte y del sur, lo que favorece la formación de nubosidad baja y neblina.

#Infórmate #Senamhi #Minam En Lima, durante la madrugada y primeras horas de la mañana, se registró una alta humedad vinculada a un vórtice costero.



Este fenómeno de corta duración originó la presencia de niebla y neblina a lo largo del litoral limeño. pic.twitter.com/3eUcehuej3 — Senamhi (@Senamhiperu) April 30, 2026

Según la institución, esta condición genera el descenso de temperatura durante las primeras horas del día y explica la persistencia del cielo gris característico de esta temporada.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura entre la mañana y la tarde.

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