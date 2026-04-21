Lima amaneció este martes 21 de abril cubierta por una densa neblina y una marcada sensación de frío, luego de varios días de sol. El cambio en las condiciones climáticas sorprendió a los ciudadanos, especialmente en distritos cercanos al litoral, donde la visibilidad se redujo considerablemente desde las primeras horas del día.

Entre las zonas más afectadas se encuentran Miraflores, San Isidro, Chorrillos, San Miguel y Surquillo. Este fenómeno es típico de la temporada de otoño, pero su aparición repentina generó preocupación entre conductores y peatones.

Neblina reduce visibilidad

La neblina se extendió a importantes vías de tránsito como Paseo de la República, la bajada Armendáriz y varios tramos de la Costa Verde. En estas zonas, la visibilidad fue limitada.

Ante este panorama, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) recomendó manejar con cuidado, mantener las luces encendidas y respetar los límites de velocidad para evitar accidentes.

Emitida alerta naranja por vientos y neblina en Lima, Callao y regiones del norte y sur. (Foto: Andina)

El cambio climático registrado en la capital no es un hecho aislado. Semanas atrás, el Senamhi ya había advertido que hacia finales de abril e inicios de mayo se empezaría a sentir un descenso progresivo de la temperatura, como parte del inicio de la temporada de otoño en la costa peruana.

De acuerdo con el organismo, durante esta estación serán frecuentes las madrugadas con cielo nublado y presencia de neblina, especialmente en los distritos costeros. Estas condiciones podrían intensificarse en las próximas semanas.

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