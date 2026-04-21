Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Lima amaneció este martes 21 de abril cubierta por una densa neblina y una marcada sensación de frío, luego de varios días de sol. El cambio en las condiciones climáticas sorprendió a los ciudadanos, especialmente en distritos cercanos al litoral, donde la visibilidad se redujo considerablemente desde las primeras horas del día.

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