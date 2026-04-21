Lima amaneció este martes 21 de abril cubierta por una densa neblina y una marcada sensación de frío, luego de varios días de sol. El cambio en las condiciones climáticas sorprendió a los ciudadanos, especialmente en distritos cercanos al litoral, donde la visibilidad se redujo considerablemente desde las primeras horas del día.
Lima amaneció este martes 21 de abril cubierta por una densa neblina y una marcada sensación de frío, luego de varios días de sol. El cambio en las condiciones climáticas sorprendió a los ciudadanos, especialmente en distritos cercanos al litoral, donde la visibilidad se redujo considerablemente desde las primeras horas del día.
Entre las zonas más afectadas se encuentran Miraflores, San Isidro, Chorrillos, San Miguel y Surquillo. Este fenómeno es típico de la temporada de otoño, pero su aparición repentina generó preocupación entre conductores y peatones.
El cambio climático registrado en la capital no es un hecho aislado. Semanas atrás, el Senamhi ya había advertido que hacia finales de abril e inicios de mayo se empezaría a sentir un descenso progresivo de la temperatura, como parte del inicio de la temporada de otoño en la costa peruana.
De acuerdo con el organismo, durante esta estación serán frecuentes las madrugadas con cielo nublado y presencia de neblina, especialmente en los distritos costeros. Estas condiciones podrían intensificarse en las próximas semanas.
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