Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el aviso meteorológico 149, que mantiene una alerta naranja por un periodo de 47 horas. Esto ante la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en toda la región Selva.

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