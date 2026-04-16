El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el aviso meteorológico 149, que mantiene una alerta naranja por un periodo de 47 horas. Esto ante la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en toda la región Selva.

Según reporte, el evento meteorológico se desarrollará desde la medianoche de este sábado 18 hasta las 23:59 horas del domingo 19 de abril, y estará acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 km/h, representa un riesgo para las estructuras ligeras y la navegación fluvial.

Las regiones a las que se extiende esta advertencia son: Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali

Según el pronóstico del Senamhi, la intensidad de las lluvias variará de acuerdo al día y la ubicación geográfica:

Sábado 18 de abril : se esperan acumulados de lluvia cercanos a los 50 mm/día en la selva norte, 65 mm/día en la selva centro y 60 mm/día en la selva sur.

: se esperan acumulados de lluvia cercanos a los 50 mm/día en la selva norte, 65 mm/día en la selva centro y 60 mm/día en la selva sur. Domingo 19 de abril: Las precipitaciones se intensificarán en el norte y sur, alcanzando los 60 mm/día y 65 mm/día respectivamente, mientras que el centro mantendrá un promedio de 60 mm/día.