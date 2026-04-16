Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el aviso meteorológico 149, que mantiene una alerta naranja por un periodo de 47 horas. Esto ante la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en toda la región Selva.
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