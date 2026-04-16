Por Redacción EC

Aunque el calendario marca el inicio del otoño, las condiciones térmicas en la costa peruana continúan mostrando valores propios del verano, lo que ha generado gran sorpresa entre miles de compatriotas. Este martes 14 de abril, la capital registró una temperatura de 26 °C, reflejando la persistencia del calor en Lima Metropolitana. La situación es aún más marcada en el norte del país, donde ciudades como Tumbes y Piura reportaron niveles superiores. En estas zonas, los termómetros alcanzaron los 27 °C y 34 °C, respectivamente, evidenciando que el descenso estacional aún no se consolida en gran parte del litoral. En este contexto, te contaremos qué dice un especialista de Senamhi sobre esta situación que es de interés de nivel nacional. Además, te contaremos otros detalles importantes sobre esta situación.