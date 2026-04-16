Aunque el calendario marca el inicio del otoño, las condiciones térmicas en la costa peruana continúan mostrando valores propios del verano, lo que ha generado gran sorpresa entre miles de compatriotas. Este martes 14 de abril, la capital registró una temperatura de 26 °C, reflejando la persistencia del calor en Lima Metropolitana. La situación es aún más marcada en el norte del país, donde ciudades como Tumbes y Piura reportaron niveles superiores. En estas zonas, los termómetros alcanzaron los 27 °C y 34 °C, respectivamente, evidenciando que el descenso estacional aún no se consolida en gran parte del litoral. En este contexto, te contaremos qué dice un especialista de Senamhi sobre esta situación que es de interés de nivel nacional. Además, te contaremos otros detalles importantes sobre esta situación.

El calor persiste: ¿hasta qué fecha seguirá el sol en Lima y la costa? Esto señala Senamhi

“En Tumbes y Piura, se pronostican valores de entre 32 °C y 37 °C; mientras que en Lambayeque y la Libertad serán de entre 27 °C y 31 °C”, empezó diciendo Jhon Cisneros, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), en entrevista con La República.

“En Tumbes y Piura, se pronostican valores de entre 32 °C y 37 °C; mientras que en Lambayeque y la Libertad serán de entre 27 °C y 31 °C”, agregó el experto.

En la capital, las condiciones térmicas presentarán diferencias según la ubicación geográfica. En las zonas próximas al litoral, como Chorrillos, Miraflores y San Borja, se esperan valores que oscilarán entre los 26 °C y 27 °C.

En contraste, los sectores más alejados del mar registrarían temperaturas más elevadas, con estimaciones que van de 29 °C a 30 °C. Estas variaciones responden a la influencia del océano en las áreas costeras, tal como se indicó en el reporte correspondiente.

“Podríamos tener picos de 31 °C en algunos distritos como San Juan de Lurigancho, La Molina, Puente Piedra y Carabayllo”, enfatizó Cisneros.

De acuerdo con el especialista, este comportamiento climático se debe a lo siguiente: “Desde febrero nos encontramos con el desarrollo de El Niño Costero, que se caracteriza por el calentamiento del mar en la costa norte y central. Esto favorece a que se presenten estas temperaturas altas, a lo largo de la región costera”.

Las 10 recomendaciones que debes seguir para mantener una piel joven y sana

1- Limpia tu cara dos veces al día (por la mañana y antes de acostarte) con la finalidad de eliminar toxinas y maquillaje, haciendo uso de productos específicos para volverlo efectivo.

2- Hidrata y nutre tu piel eligiendo leches hidratantes que se adapten a tu tipo, aplicándolas diariamente mediante suaves masajes.

3- Bebe mucha agua ya que te proporciona nutrientes, vitaminas y minerales excelentes para la piel.

4- Dependiendo de tu edad necesitarás sobre todo hidratación y fotoprotección, y si eres adulto mayor, por ejemplo, dedícale a tu piel cuidados antioxidantes y una buena dosis de nutrición.

5- La piel puede volverse más sensible a altos niveles de estrés, y con ello desencadenar brotes de acné u otros problemas cutáneos.

“Duerme lo suficiente, fija límites razonables, recorta tu lista de tareas pendientes y encuentra tiempo para hacer las cosas que disfrutas”

6- Utiliza gafas de sol, gorros y sombreros contra el sol cubriendo las zonas de la cara (nariz / labios) donde más frecuentemente se forman lesiones.

7- Presta atención a la aparición de pecas y lunares, y en caso de “percibir variaciones importantes en su tamaño o color, acude a un dermatólogo”.

8- Cuida tu piel del dorso hidratándote y asimismo protegiendo tus manos constantemente.

9- “Limpieza, hidratación, nutrición y fotoprotección constituyen las claves para que esta parte de tu cuerpo se mantenga elástica y firme”

10- Toma precauciones con piercings y tatuajes para evitar infecciones y otras complicaciones.

Fuentes: CinfaSalud

¿Cómo asegurar la protección de tu filtro solar?

Cada tipo de piel requiere de un cuidado particular, por lo que es fundamental escoger correctamente el factor de protección solar de acuerdo a las necesidades de tu piel.

La absorción del protector solar no es inmediata, es por ello que debe ser aplicado entre 20 y 30 minutos antes de ser expuesto a los rayos UV.

Para una mayor protección, es necesario colocar de manera homogénea una suficiente cantidad de protector sobre el área.

No olvides aplicar el bloqueador sobre áreas sensibles como orejas, párpados, pecho, nuca, calva, hombros y empeines.