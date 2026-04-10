Los distritos costeros de Lima y el Callao amanecieron con ligera nubosidad, neblina en algunas zonas y una menor sensación de calor luego de varios días seguidos de temperaturas moderadas y elevadas.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) las localidades de la costa y algunos sectores de la sierra sur reportan “escasa nubosidad”, lo que luego generará una sensación de incremento de temperatura diurna y de radiación UV.

Cabe recordar que esta semana, tal y como pronosticó Senamhi, en la costa central y norte del país se registraron elevaciones en la temperatura y la sensación de calor, así como picos de radiación ultravioleta durante el mediodía.

#Ahora #Senamhi #Minam Las localidades de la costa y parte de la sierra sur reportan escasa nubosidad, una condición que generará el incremento de la temperatura diurna y de la radiación UV durante el día.https://t.co/L8ieU4t2o1#CuidaTuPiel Utiliza gorros de ala ancha pic.twitter.com/ewLZpADQ0l — Senamhi (@Senamhiperu) April 10, 2026

Desde hoy viernes 10 de abril y hasta el 14 de este mes, las temperaturas diurnas se mantendrán por encima de lo normal en la costa peruana, sobre todo en zonas alejadas del litoral.

“Estas condiciones están asociadas principalmente a la temperatura superficial del mar y al ingreso de vientos del norte en niveles bajos durante algunos días del período. Esta configuración atmosférica favorece la disminución de la cobertura nubosa y el transporte de aire más cálido hacia la región costera, lo que contribuirá a mantener temperaturas elevadas, especialmente en distritos alejados del litoral”, detallaron el 7 de abril.

Pese a la presencia de neblina y nubes durante las primeras horas del día en la zona costera, se prevé cielo despejado y ráfagas de viento desde el mediodía y durante horas de la tarde. Para las noches, se pronostica nubosidad con probabilidades de lluvias dispersas en la costa norte y central.

Pronóstico de Senamhi para elecciones 2026

Para el fin de semana en el que se llevarán a cabo las elecciones generales 2026 el 12 de abril, Senamhi pronostica ligera nubosidad pero temperaturas más elevadas de lo normal.

En Lima Este, lejos del litoral, se registrarán temperaturas de hasta 30°C y mínimas de hasta 19°C, con cielos cubiertos durante las primeras horas del día y parcialmente cubiertos para el mediodía.

Pronóstico de Senamhi para elecciones en Lima y Callao.

En Lima Oeste y el Callao, el pronóstico es diferente, con temperaturas de hasta 26°C y mínimas de 21°C, también con cielos cubiertos y luego parcialmente nublados para el mediodía y hasta la noche.