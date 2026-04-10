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Los distritos cercanos al mar tuvieron la principal sensación de nubosidad y calor ligero. ( Foto: Gob.pe)
Los distritos cercanos al mar tuvieron la principal sensación de nubosidad y calor ligero. ( Foto: Gob.pe)
Por Redacción EC

Los distritos costeros de Lima y el Callao amanecieron con ligera nubosidad, neblina en algunas zonas y una menor sensación de calor luego de varios días seguidos de temperaturas moderadas y elevadas.

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