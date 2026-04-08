Resumen

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Norma tiene como objetivo agilizar el proceso de titularidad de terrenos. Foto: Andina
Norma tiene como objetivo agilizar el proceso de titularidad de terrenos. Foto: Andina
Por Redacción EC

Mediante el Decreto Supremo N°005-2026-Vivienda, publicado este miércoles 8 de abril, el Gobierno modificó parte del reglamento de la Ley N°28687, con el objetivo de agilizar la formalización de terrenos ocupados por más de 10 años.

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