Un comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) identificado como Manuel Antonio Canales fue intervenido a la altura del Parque del Trabajo, cerca a la vía del Metropolitano, en el distrito de San Martín de Porres luego que le faltara el respeto de forma verbal a un policía de tránsito.

En imágenes de 24 Horas, el alto mando de la PNP, que estaba de civil, se mostró desafiante y en todo momento se rehusó a obedecer las órdenes de su par. “No voy a identificarme”, dijo.

Además, intentó corregir la forma de actuar del otro policía e incluso buscó pelearse: “Identifíquese, se dice. Vocaliza bien, habla bien, saca se dice”, “si estuvieras de civil hace rato te hubiera puesto en tu sitio, un par de segundos, hubieras sabido lo que es un hombre...con golpes se resuelven los problemas”.

Al ser llevado a la comisaría del sector, allí forcejeó e intentó agredir a otros agentes para evitar ser llevado a la carceleta.

Ahora, la Oficina de Flagrancia de la PNP ya abrió una investigación por presuntas infracciones graves, mientras el Tribunal de Disciplina evaluará si corresponde su baja definitiva de la institución.

Problemas en 2016

Esta no sería la primera vez que el oficial afronta problemas disciplinarios. En el año 2016, Manuel Antonio Canales fue detenido tras disparar contra un joven que jugaba básquet frente a su vivienda. Inspectoría General decidió su pase al retiro, sin embargo, una disposición judicial permitió su reincorporación a la Policía Nacional.