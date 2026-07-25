La Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene como principal sospecha que la balacera en Surquillo es un presunto ajuste de cuentas. Agentes de la Dirincri recolectaron evidencias en la urbanización Villa Victoria tras el asesinato de tres ciudadanos venezolanos el pasado 24 de julio.

Los fallecidos fueron identificados como Alexander Jiménez Rodríguez y José Silva Rodríguez, quienes eran primos, mientras que una tercera víctima permanece sin identificación oficial por parte de las autoridades. Los peritos de criminalística confirmaron que los atacantes dispararon más de 20 proyectiles contra las víctimas, quienes no tuvieron oportunidad de intentar una huida.

Peritos de criminalística realizaron el levantamiento de evidencias, mientras que el tránsito en la zona fue restringido temporalmente | Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Las víctimas residían en el sector desde hace cuatro años y trabajaban vendiendo mayólicas en Tomás Marsano. Hace dos meses inauguraron la barbería Royal Barber y compraron motocicletas lineales para sus actividades diarias. Los vecinos indicaron que el negocio era de reciente apertura, situación que pudo atraer el interés de bandas criminales de la zona.

La investigación sostiene que el ensañamiento del ataque es característico de las venganzas organizadas. Se analiza si los fallecidos recibieron amenazas previas relacionadas con el control del territorio comercial. Las autoridades también indagan el entorno social de los extranjeros para hallar nexos con grupos delictivos locales dedicados a actividades ilícitas.

El tránsito en la zona fue restringido temporalmente | Foto: César Bueno

Balacera en Surquillo: primeras informaciones

La noche del viernes 24 de julio se reportó que el ataque ocurrió fuera de una bodega en la avenida Salvador Allende. Testigos mencionaron una discusión previa entre las víctimas y desconocidos mientras consumían bebidas alcohólicas. En los primeros minutos de la emergencia, la policía solo pudo confirmar el hallazgo de siete casquillos de proyectil en el pavimento.

Peritos de criminalística realizaron el levantamiento de evidencias | Foto: César Bueno

Cámaras de videovigilancia captaron una camioneta gris aproximándose al lugar del crimen. Del vehículo bajaron dos sujetos que dispararon directamente contra el grupo antes de huir a baja velocidad. Estos registros son analizados por la División de Homicidios para identificar la placa del auto y la identidad de los sicarios.

Actualmente, Villa Victoria permanece resguardada mientras continúan las pesquisas para esclarecer el móvil definitivo. El Ministerio Público coordina con la PNP la toma de declaraciones a los familiares que llegaron a la escena. Hasta el momento, no se registran detenidos por este asesinato múltiple que alarmó al distrito.