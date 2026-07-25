El triple asesinato ocurrió en Surquillo la noche del 24 de julio en una zona transitada. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
El triple asesinato ocurrió en Surquillo la noche del 24 de julio en una zona transitada. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene como principal sospecha que la balacera en Surquillo es un presunto ajuste de cuentas. Agentes de la Dirincri recolectaron evidencias en la urbanización Villa Victoria tras el asesinato de tres ciudadanos venezolanos el pasado 24 de julio.

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