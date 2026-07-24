Una balacera registrada la noche de este viernes 24 de julio, entre las avenidas Tomás Marsano y Salvador Allende en Surquillo, dejó como saldo a tres personas fallecidas, generando alarma entre vecinos y transeúntes de la zona.

Tres personas resultaron muertas por la balacera | Foto: Cesar Bueno

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes con el fin de esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del ataque.

Peritos de criminalística realizaron el levantamiento de evidencias | Foto: César Bueno

En tanto, peritos de criminalística realizaron el levantamiento de evidencias, mientras que el tránsito en la zona fue restringido temporalmente.