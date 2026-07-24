Peritos de criminalística realizaron el levantamiento de evidencias, mientras que el tránsito en la zona fue restringido temporalmente | Foto: Cesar Bueno @photo.gec
Peritos de criminalística realizaron el levantamiento de evidencias, mientras que el tránsito en la zona fue restringido temporalmente | Foto: Cesar Bueno @photo.gec
Por Redacción EC

Una balacera registrada la noche de este viernes 24 de julio, entre las avenidas Tomás Marsano y Salvador Allende en Surquillo, dejó como saldo a tres personas fallecidas, generando alarma entre vecinos y transeúntes de la zona.

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