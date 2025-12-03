En un operativo en el distrito de Surquillo, la Policía Nacional del Perú (PNP), detuvo a la banda criminal “Los Chukys de San Agustín”, quienes usaron perros de raza pitbull para agredir a los agentes del orden y evitar ser llevados a la Depincri en Breña.

América Noticias indicó que cuatro policías resultaron heridos y dos de ellos fueron evacuados al hospital.

Al interior de la casa que era su guarida, se encontró droga, cuchillos, teléfonos celulares robados y dinero en efectivo. Además, un altar a la llamada “Santa Muerte”, que muestra la devoción de los detenidos hacia figuras vinculadas al culto criminal.

El coronel y jefe de la División Policial Sur 1, Daniel Jares, sostuvo a América Noticias que la vivienda funcionaba como centro de venta de drogas y almacén de celulares robados en los distritos de Surquillo, Miraflores y Surco.

Usan perros pitbull para atacar a policías durante intervención.

¿Quiénes fueron los detenidos?

Durante el operativo policial fueron detenidos Mauricio Tomás Gutiérrez (23), Jean Hinostroza Salvador (20) y Jessica Rosado Puelles (43), quien fue señalada por la Policía como la presunta cabecilla de la banda. La PNP sostuvo que algunos familiares de los intervenidos están en la cárcel, sin embargo, las actividades ilícitas continuaban desarrollándose.

La forma de operar de este grupo delictivo era la compra de celulares robados a bajo costo para luego revenderlos en el mercado informal (mercado negro).

Los detenidos fueron llevados a la comisaría del distrito para las diligencias correspondientes, mientras continúan las investigaciones con el objetivo de identificar a otros posibles integrantes de esta red delictiva que actuaba en pleno Centro de Lima.