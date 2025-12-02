La tierra sigue temblando. Un nuevo sismo, con epicentro en Huarochirí y el tercero en lo que va del día, se sintió en la noche de este martes 2 de diciembre en la ciudad de Lima, generando alarma y preocupación entre los vecinos.

Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor se registró a las 7 y 19 p.m. y su epicentro se localizó a 21 kilómetros al norte de la zona de Ricardo Palma, en la provincia de Huarochirí.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Cabe indicar que el sismo tuvo una profundidad de 98 kilómetros y tuvo una intensidad de grado II-II en Ricardo Palma. No se han reportado hasta el momento daños materiales ni víctimas.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0788

Fecha y Hora Local: 02/12/2025 19:19:45

Magnitud: 3.7

Profundidad: 98km

Latitud: -11.74

Longitud: -76.62

Intensidad: II-III Ricardo Palma

Referencia: 21 km al N de Ricardo Palma, Huarochirí - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 3, 2025

En menos de 24 horas la capital ha sido sacudida por tres movimientos telúricos. El primero, de magnitud 4.6, se registró a las 11 y 45 a.m. en el Callao. Su epicentro se localizó a 56 kilómetros al suroeste del distrito de Bellavista.

Algunas personas en los distritos de Pueblo Libre y Cercado de Lima indicaron en redes que sintieron hasta dos remezones producto del fuerte movimiento telúrico. Pese a que su epicentro fue en el Callao, no se generó una alerta de tsunami en el litoral.

El segundo temblor, de magnitud 4.9 se sintió al promediar las 5 y 06 p.m., en Lima y Callao. El epicentro se ubicó a 22 kilómetros al oeste de Huaral, en Lima Provincias, y tuvo una profundidad de 89 kilómetros, con una intensidad de III-IV grados.

Cabe señalar que Perú se encuentra ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, que es una zona de intensa actividad sísmica y volcánica. En esta región de 40.000 kilómetros de largo se registra cerca del 90% de la actividad sísmica mundial.

Mochila de emergencia

De acuerdo a la información brindada y compartida por el Instituto de Defensa Civl (Indeci), estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener preventivamente:

Alimentos no perecibles como atún, galletas de soda, frutos secos.

Caramelos.

Botellas de agua.

Dinero en monedas.

Artículos específicos para bebés e infantes / uso femenino (toallas higiénicas) / adulto mayor.

Botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos).

Bolsas plásticas de basura.

Mantas / Cuerdas.

Artículos de comunicación como linterna, radio y silbato.