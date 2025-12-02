La tierra sigue temblando. Un nuevo sismo, con epicentro en Huarochirí y el tercero en lo que va del día, se sintió en la noche de este martes 2 de diciembre en la ciudad de Lima, generando alarma y preocupación entre los vecinos.
Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor se registró a las 7 y 19 p.m. y su epicentro se localizó a 21 kilómetros al norte de la zona de Ricardo Palma, en la provincia de Huarochirí.
Cabe indicar que el sismo tuvo una profundidad de 98 kilómetros y tuvo una intensidad de grado II-II en Ricardo Palma. No se han reportado hasta el momento daños materiales ni víctimas.
En menos de 24 horas la capital ha sido sacudida por tres movimientos telúricos. El primero, de magnitud 4.6, se registró a las 11 y 45 a.m. en el Callao. Su epicentro se localizó a 56 kilómetros al suroeste del distrito de Bellavista.
Algunas personas en los distritos de Pueblo Libre y Cercado de Lima indicaron en redes que sintieron hasta dos remezones producto del fuerte movimiento telúrico. Pese a que su epicentro fue en el Callao, no se generó una alerta de tsunami en el litoral.
El segundo temblor, de magnitud 4.9 se sintió al promediar las 5 y 06 p.m., en Lima y Callao. El epicentro se ubicó a 22 kilómetros al oeste de Huaral, en Lima Provincias, y tuvo una profundidad de 89 kilómetros, con una intensidad de III-IV grados.
Cabe señalar que Perú se encuentra ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, que es una zona de intensa actividad sísmica y volcánica. En esta región de 40.000 kilómetros de largo se registra cerca del 90% de la actividad sísmica mundial.
Mochila de emergencia
De acuerdo a la información brindada y compartida por el Instituto de Defensa Civl (Indeci), estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener preventivamente:
- Alimentos no perecibles como atún, galletas de soda, frutos secos.
- Caramelos.
- Botellas de agua.
- Dinero en monedas.
- Artículos específicos para bebés e infantes / uso femenino (toallas higiénicas) / adulto mayor.
- Botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos).
- Bolsas plásticas de basura.
- Mantas / Cuerdas.
- Artículos de comunicación como linterna, radio y silbato.
