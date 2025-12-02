Otro sismo, esta vez de magnitud 4.9 con epicentro en Huaral, se sintió en Lima y Callao. (Foto: Andina)
Otro sismo, esta vez de magnitud 4.9 con epicentro en Huaral, se sintió en Lima y Callao. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

Un de magnitud 4.9 se sintió la tarde de hoy, martes 02 de diciembre, al promediar las 5 y 06 pm., en Lima y Callao, según informó en sus redes sociales el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El temblor tuvo una profundidad de 89 kilómetros con una intensidad de III-IV grados. El epicentro ocurrió a 22 kilómetros al oeste de Huaral, en Lima Provincias.

Hasta el momento ni Defensa Civil ni el COEN Indeci han reportado heridos o fallecidos debido al sismo.

También, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú reportó que el sismo no ha generado alerta de tsunami en nuestro litoral, sin embargo, se exhorta a la ciudadanía a tomar sus precauciones.

Cabe señalar que Perú se encuentra ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, que es una zona de intensa actividad sísmica y volcánica. En esta región de 40.000 kilómetros de largo se registra cerca del 90% de la actividad sísmica mundial.

Mochila de emergencia

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener preventivamente:

  • Alimentos no perecibles como atún, galletas de soda, frutos secos
  • Caramelos
  • Botellas de agua
  • Dinero en monedas
  • Artículos específicos para bebés e infantes / uso femenino (toallas higiénicas) / adulto mayor
  • Botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos)
  • Bolsas plásticas de basura
  • Mantas / Cuerdas
  • Artículos de comunicación como linterna, radio y silbato.

