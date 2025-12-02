Un sismo de magnitud 4.9 se sintió la tarde de hoy, martes 02 de diciembre, al promediar las 5 y 06 pm., en Lima y Callao, según informó en sus redes sociales el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El temblor tuvo una profundidad de 89 kilómetros con una intensidad de III-IV grados. El epicentro ocurrió a 22 kilómetros al oeste de Huaral, en Lima Provincias.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0787

Fecha y Hora Local: 02/12/2025 17:06:45

Magnitud: 4.9

Profundidad: 89km

Latitud: -11.57

Longitud: -77.39

Intensidad: III-IV Huaral

Referencia: 22 km al O de Huaral, Huaral - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 2, 2025

Hasta el momento ni Defensa Civil ni el COEN Indeci han reportado heridos o fallecidos debido al sismo.

También, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú reportó que el sismo no ha generado alerta de tsunami en nuestro litoral, sin embargo, se exhorta a la ciudadanía a tomar sus precauciones.

Cabe señalar que Perú se encuentra ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, que es una zona de intensa actividad sísmica y volcánica. En esta región de 40.000 kilómetros de largo se registra cerca del 90% de la actividad sísmica mundial.

Mochila de emergencia

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener preventivamente:

Alimentos no perecibles como atún, galletas de soda, frutos secos

Caramelos

Botellas de agua

Dinero en monedas

Artículos específicos para bebés e infantes / uso femenino (toallas higiénicas) / adulto mayor

Botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos)

Bolsas plásticas de basura

Mantas / Cuerdas

Artículos de comunicación como linterna, radio y silbato.