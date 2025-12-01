Centro histórico de Lima: los nuevos espacios culturales y restaurantes que consolidan su revitalización

El centro histórico de Lima vive así hoy una revitalización que trasciende su arquitectura patrimonial. Desde que culminaron las restricciones propias de la pandemia, es costumbre observar cada mes un nuevo restaurante o algún flamante espacio cultural. Así, turistas y limeños pueden darse un gusto al jironear por el Damero de Pizarro.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La Tapada: El sabor de la Lima Antigua

Recuperar las vivencias tradicionales a través de los postres fue el propósito del Grupo Kong para abrir una dulcería en el pasaje Nicolás de Ribera. Así nació La Tapada en diciembre del 2024, a unos pasos de la Plaza Mayor.

“Nosotros queríamos revivir la Lima de antaño y su identidad, poniendo los postres en valor y trayéndolos nuevamente a la mesa. Por ejemplo, el ranfañote, los guargüeros, el tocino del cielo o la ponderación, postres que quizá hoy muchos jóvenes no conocen“, declara Sandra Campos, gerenta de La Tapada.

La Tapada se ubica en el Pasaje Nicolás de Ribera 148-142. Foto: Joel Alonzo. / JOEL ALONZO

Lo que inició como un proyecto para atraer al público local se convirtió también en un espacio que recibe a turistas extranjeros, quienes se acercan al local luego de observar con asombro e intriga a las esculturas de tapadas limeñas que lo rodean. “ Hemos construido nuestro concepto en base a la identidad que ya tiene el centro ”, expresa Campos .

La Tapada fue el primer paso de un pretencioso plan del Grupo Kong para convertir el pasaje Nicolás de Ribera en un boulevard gastronómico. Por ello, el próximo 18 de diciembre, la empresa celebrará el primer aniversario de La Tapada con dos grandes noticias: la inauguración del bar Conquistador y la cevichería Puerto Santa Rosa a solo unos metros. “El centro de una ciudad es un cuadrante importante para la inversión privada en cualquier país y Lima no tiene por qué ser la excepción. Nosotros tratamos de devolverle la identidad de antaño jugando con lo contemporáneo”, destaca.

Sandra Campos, gerenta de La Tapada. Foto: Joel Alonzo. / JOEL ALONZO

Terraza Lima Club: Un brindis por el centro histórico

Una vista privilegiada a la Plaza Mayor tomando un cóctel de autor o disfrutando de una exquisita comida es lo que ofrece Terraza Lima Club. Este nuevo rooftop, ubicado en el último piso del palacio del Club de la Unión, abrió sus puertas en julio.

El rooftop ofrece una visión única de la plaza principal del país. Foto: Jorge Alberti.

“Clever Peláez, dueño del rooftop, se dio cuenta que había una oportunidad por explotar en la terraza del Club de la Unión. Luego de la concesión del espacio, surgió la idea de aprovecharlo con el concepto de un restobar premium para recibir a turistas, funcionarios de ministerios y otros visitantes del centro de Lima. Existe un público que busca vivir en el centro de Lima la experiencia de beber o probar comida peruana de alto nivel”, narra Ignacio Cano, administrador del local.

Cano confiesa que una de las razones de apostar por el Damero de Pizarro como espacio para abrir un nuevo local fue la “esencia colonial de la Lima Antigua” que todavía permanece en él . “Aprovechamos este patrimonio cultural para hacer de Terraza Lima Club la primera terraza gastronómica frente a la Plaza de Armas”, destaca.

Maria Almenara: Dulce novedad

El sueño de Maria Almenara empezó en Piura y fue en Lima donde se hizo realidad con una primera pastelería en Miraflores. Seis años después, la marca se ha expandido por la ciudad con más de 20 locales. Sin embargo, Carlos Armando de la Flor, CEO de la empresa, reconoce que existe un espacio pendiente donde colocar su huella: el centro de Lima.

Aquel anhelo se concretará en las próximas semanas en la cuadra 1 del Jr. Ica. “ Para mí, este es un regalo a la ciudad que nos acogió. Llegar al centro histórico es una responsabilidad por entregarle a todos los que transitan por él una tienda a su altura, una tienda bonita, grande y acogedora . El centro es un espacio con tanta historia y parte fundamental de nuestra cultura, que representa mucho de quiénes somos hoy como sociedad“, expresa De la Flor.

Así lucirá el nuevo local de la marca en la cuadra 1 del Jr. Ica. Foto: Maria Almenara.

El ornato del centro de Lima es uno de los elementos de valor que destaca el empresario. Por ello, aseguró que el diseño del nuevo local estará alineado al entorno para “encajar perfectamente con su arquitectura”. “Hemos hecho un mobiliario especial para el centro histórico con unos arcos que emulan la Plaza de Armas. Somos una marca muy sensorial. Nuestras tiendas tienen una musicalización, aroma, diseño y mobiliario particular, donde los cinco sentidos están presentes. Hemos creado una playlist para el local del centro con música criolla. También habrá fusiones entre nuestra carta tradicional y postres limeños”, detalla.

Una gigantografía cubre actualmente la fachada del próximo local de Maria Almenara. Foto: Joel Alonzo. / JOEL ALONZO

Así también, De la Flor sostiene que la llegada de Maria Almenara al centro de Lima se debe a la seguridad y predictibilidad para invertir en él que existe actualmente. “La burocracia es uno de los principales detractores de la inversión privada. Pero aquí en el centro encontramos a Prolima con las reglas de juego claras para animar a un inversionista. Esa seguridad atrae a las marcas que no tienen una experiencia previa en el centro histórico”, afirma.

El edificio de El Comercio: Puertas abiertas a la ciudad

En el cruce de los jirones Lampa y Santa Rosa, se erige un inmueble que destaca no solo por su fachada y torre cupulada, sino también por ser uno de los principales escenarios de la información en el Perú. Es el edificio histórico de El Comercio, que en setiembre volvió a albergar a su redacción.

Desde entonces, cada semana recibe a jóvenes universitarios y entusiastas visitantes del centro de Lima. El inmueble centenario también otro propósito: ser un centro cultural para el país.

El Comercio celebró 185 años de fundación en mayo pasado. Son casi dos siglos de periodismo de calidad, siendo testigos de la actualidad nacional y del mundo. Además, hace muy poco, el 16 de diciembre, nuestra sede histórica cumplió 100 años. / SOMOS > VICTOR IDROGO

“Queremos que se convierta en un espacio para reflexionar sobre el Perú a través de conversatorios, presentaciones de libros, exposiciones fotográficas y otras actividades culturales e intelectuales”, explicó Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio.

ProLima restaura la escultura dedicada a María Laos de Miró Quesada y los Arcos de la Plazuela San Marcelo. El Comercio realiza una conferencia sobre la historia y restauración de la escultura. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

La primera de ellas fue la conferencia a cargo de Prolima el 4 de setiembre sobre la historia y restauración de la escultura dedicada a María Laos, que fue asesinada el 15 de mayo de 1935 junto a su esposo Antonio Miró Quesada, entonces director de El Comercio, por un fanático aprista.

El lunes 29 del mismo mes, se presentó en la sede del decano de la prensa el Reporte de Economía y Desarrollo, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Exposición del reporte del CAF. Foto: GEC

The Meliá Collection: próximo hotel boutique en el centro

En agosto, Promperú informó que Meliá Hotels International abrirá un nuevo hotel en el Perú bajo la marca The Meliá Collection. La instalación de esta nueva marca en el mercado hotelero peruano contó con la asistencia de Promperú.

“El hotel desarrollará un programa cultural propio, con actividades que permitirán a los huéspedes descubrir la riqueza artística, gastronómica y patrimonial de Lima desde una perspectiva local y auténtica”, se lee en la web del grupo hotelero.

The Meliá Collection desembarca en Perú con su primer hotel de lujo en Lima. Foto: The Meliá Collection

El hotel boutique funcionará en la tradicional Casa de la Pila, casona ubicada en el Centro Histórico de Lima, a pocos metros de la Plaza de Armas, y se convertirá en el primer hotel de lujo del grupo español en el Perú y en uno de sus proyectos emblemáticos en la región.

“La llegada de The Meliá Collection a Lima representa un paso más en nuestra estrategia de crecimiento en Latinoamérica, apostando por destinos de gran potencial turístico como la capital peruana”, explicó Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International.

¿Qué hay detrás del boom comercial en el centro de Lima?

De acuerdo con Aldo Facho Dede, arquitecto y cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas, lo que ocurre en el centro de Lima es consecuencia de dos factores: continuidad en la gestión y un Plan Maestro de recuperación aprobado e implementado en fases.

“Más allá del valor urbanístico, histórico y cultural del centro de Lima, lo que creo que ha marcado la diferencia en la concreción de las obras y mejoramiento integral del espacio del Damero de Pizarro es que el gerente de Prolima, Luis Martín Bogdanovich, tenga por lo menos nueve años en el cargo con la confianza de cuatro alcaldes distintos. Esa estabilidad en la dirección de la institución permite que el Plan Maestro se implemente y que las obras se ejecuten”, argumenta Facho Dede.

El arquitecto explicó que estas condiciones generan predictibilidad para la inversión del sector privado en el centro de Lima al saber que existe un orden, una hoja de ruta y un plan que mejora el espacio el integral.