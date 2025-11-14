Un chofer en aparente estado de ebriedad atropelló dos veces y mató a una vendedora ambulante de golosinas, la medianoche de hoy, viernes 14 de setiembre, en la cuadra dos del jirón Rufino Torrico en el distrito del Cercado de Lima.

Cámaras de seguridad captaron el momento cuando Ana María Masías Arone, de 47 años, se encontraba cruzando la vía cuando el auto modelo Station Wagon retrocede violentamente e impacta contra la fémina, que cae contra el pavimento y fallece en el acto.

El conductor pierde el control e impacta contra una maceta y luego una pared destrozando la fachada de una casa. Lejos de ayudar a la accidentada, vuelve a arrollar a Masías Arone para huir con rumbo desconocido.

Testigos indicaron que la fallecida había llegado de su natal Cusco hace un mes para buscar un futuro mejor como vendedora de dulces en la Alameda Chabuca Granda. Deja en la orfandad a un niño de 8 años.

Ambulantes extorsionados

Según medios, las personas que se dedican al comercio ambulatorio vienen siendo extorsionados, por lo que no se descarta que esta muerte estaría relacionada a una venganza por no pagar cupos.