Un macabro descubrimiento alarmó a vecinos y trabajadores en la cuadra 26 de la avenida Alejandro Velasco Astete, en Santiago de Surco. Personal policial y de criminalística confirmó que el cuerpo de un hombre se encontraba dentro de un automóvil que llevaba varios días estacionado en la zona.

Según 24 Horas, el vehículo habría ingresado al distrito la madrugada del martes 11. Cámaras de seguridad registraron que, alrededor de las 4:40 a. m., el conductor se estacionó y descendió brevemente para dejar algunos objetos en la vereda antes de volver al interior del auto. No se observó más movimiento desde entonces.

El cadáver fue descubierto recién el jueves 13, cuando trabajadores de un local cercano alertaron a las autoridades debido al fuerte olor que emanaba del vehículo. Agentes de la Policía Nacional y peritos de criminalística cercaron la zona para iniciar las diligencias.

De acuerdo con los registros, la unidad, de matrícula IO 3320, pertenece a Walter Rivera Paredes, de 52 años, comerciante de autos. Sin embargo, aún no se ha confirmado si la persona fallecida es el propietario o alguien más.

El equipo forense realiza la toma de huellas y otras pruebas para establecer la identidad.

Vecinos señalaron que, durante los días previos, no se vio a nadie acercarse al automóvil, lo que hace presumir que el deceso ocurrió el mismo día de su llegada al lugar.

La Fiscalía y el médico legista se encuentran a cargo de determinar las causas de la muerte y si hubo participación de terceros.