Prolima propone remodelar la Plaza Mayor de Lima: Así puedes dar tu opinión sobre el proyecto

La Plaza Mayor de Lima ha cambiado de diseño en al menos seis ocasiones desde su fundación en 1535. Originalmente concebida como una explanada seca, luce jardines y palmeras en su interior luego de ser modificada en 1996, y está rodeada por una pista de asfalto. Desde que Prolima, gerencia de la Municipalidad de Lima, empezó a ejecutar el Plan Maestro del centro histórico en el 2019, solo dos espacios del Damero de Pizarro no han sido peatonalizados y repavimentados con piedra: la Plaza de Armas y el Jr. de la Unión. Recuperar este emblema de la ciudad es uno de los motivos del proyecto que propone Prolima para su remodelación integral.

De acuerdo con Luis Martín Bogdanovich, líder de dicha gerencia, la otra razón principal es devolverle el peso simbólico como la plaza más importante de nuestro país, que fue también la más importante de Sudamérica durante el extenso virreinato del Perú.

“Actualmente, la Plaza Mayor de Lima parece un parque, porque está llena de jardines. El césped no corresponde a la dignidad de una plaza como espacio público, y el que existe actualmente está enrejado para que la gente no lo pise. Además, este grass y las 15 palmeras no ofrecen una mejora medioambiental”, declaró a El Comercio.

Vistas aérea actual de la Plaza de Armas. Foto: Daniel Apuy / Archivo GEC / Daniel Apuy

Bogdanovich expresó que la plaza es un lugar “donde todo sucede”, donde los ciudadanos se encuentran y que también puede ser escenario de celebraciones cívicas, religiosas y culturales. En ese sentido, la Plaza Mayor puede ser sede de conciertos, ferias y procesiones, entre otras actividades. Este carácter multifuncional es lo que busca consolidar la propuesta de Prolima.

El proyecto busca recuperar el diseño de la Plaza de Armas de 1860 —en palabras de Bogdanovich, “la mejor composición que ha tenido”—, adaptándolo a los usos contemporáneos y promoviendo la sostenibilidad ambiental. Es así que se plantea ampliar los límites de la plaza, equiparando su nivel con el de las calzadas que la rodean, para generar espacios peatonales fluidos y aptos para personas con movilidad reducida.

Grabado de la apariencia de la Plaza Mayor a fines del siglo XIX. Foto: Prolima

El piso actual sería reemplazado mediante la técnica tradicional de pavimentación con piedra granítica blanca y gris oscura para los caminos y el perímetro. También, se pretende utilizar piedra basalto y canto rodado en áreas específicas. Para las vías perimetrales —los jirones De la Unión, Huallaga, Junín y Carabaya— se emplearía relleno de piedra talamoye partida.

“El empedrado se colocará sobre tierra y cal, lo que permite una mejor permeabilidad del suelo, favoreciendo el drenaje natural y reduciendo la retención de calor”, señaló Bogdanovich.

La propuesta propone extender sus límites hacia los ejes perimetrales. Foto: Prolima.

Propuesta de áreas verdes

En esa línea, el proyecto también propone reemplazar los jardines y 15 palmeras actuales por 24 árboles de naranjo . El gerente de Prolima manifestó que este cambio mejorará el confort de los ciudadanos al recorrer la plaza. “Los árboles proporcionarán más espacios con sombra y, por lo tanto, frescor. Debajo de ellos habrá bancas en las que las personas podrán sentarse cómodamente”, relató. Los árboles estarían ubicados hacia los frentes del Jr. Junín y el Jr. Huallaga.

La propuesta considera el diseño de la composición de la plaza en 1860. Foto: Prolima

Vista de algunos de los 24 árboles de naranjo de la propuesta. foto: Prolima

Desde Prolima también comentan que las palmeras consumen alrededor de 44.000 litros a la semana, mientras que los naranjos solo necesitarían 1.500 litros. “Alrededor de la pileta de la Plaza de Armas, vamos a colocar macetas con flores de estación. Este manto de flores hará que el monumento de la pileta destaque y se vea aún más bella”, agregó Bogdanovich.

De esta forma, el proyecto propone ampliar el área actual de la plaza de 11.205,43 m² a 19.069,22 m². La inversión tendría un costo aproximado de S/ 31 ’669.479,03.

El ejemplo de otras plazas relevantes de Hispanoamérica

Como parte del fundamento y análisis técnico de la propuesta, el gerente de Prolima indicó que se tomó en cuenta a cuatro plazas importantes de Hispanoamérica: la Plaza de la Constitución o Zócalo de México (plaza principal del virreinato de Nueva España), la Plaza Mayor de Bogotá (plaza principal del virreinato de Nueva Granada), la Plaza Mayor de Madrid y la Plaza Mayor de Salamanca.

“ A fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, estos espacios dejaron de ser plazas para convertirse en parques, porque se llenaron de jardines . Cuando en estas ciudades se ha comprendido lo que involucra el paisajismo y la recuperación del urbanismo, han regresado a ser plazas. Somos los últimos donde falta hacer la recuperación que se ha realizado en otras plazas importantes de Hispanoamérica”, sostuvo.

¿Qué opinas sobre la propuesta de remodelación?

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de validación técnica y en proceso de socialización con el público en general a pedido de Unesco. Por ello, todos podemos opinar sobre la propuesta a través de una encuesta virtual. Puede acceder a ella dando click aquí.

En ella, los ciudadanos mencionarán con qué frecuencia visitan la Plaza Mayor y evaluarán su estado actual. Asimismo, expresarán qué valoran más de ella y cuáles son los aspectos que consideran como los más afectados de este espacio. También, podrán señalar las actividades que deben priorizarse en la recuperación y los beneficios que esta debe generar. Finalmente, podrán observar el video del proyecto de remodelación para indicar si están de acuerdo con el mismo.