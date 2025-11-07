El Ministerio de Cultura (Mincul) oficializó hoy la incorporación a la Red de Caminos Inca del Santuario Histórico de Machu Picchu una ruta adicional a las cinco que ya se encuentran habilitadas. Esta nueva ruta 6 recibirá a 100 personas diariamente.

Con ese fin, la resolución ministerial 000294-2025-MC emitida desde el Mincul, modifica el artículo 14 del Reglamento de Uso Turístico de dicha red. Esta aparece publicada en la edición de hoy de la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

En el texto se establece la disposición de que en las rutas del número 1 al 4 la carga de visitantes se mantenga en el orden de los 500 usuarios diarios, y que en la número 5 esta sea de 250 al día.

Las cifras mencionadas se incrementarán en base a diversos elementos, añadiéndose a ellos en esta resolución ministerial “la preservación y conservación del patrimonio cultural”.

Los otros elementos para incrementar la carga se darán en función a la mejora en la prestación de servicios básicos, infraestructura, evaluación de impactos y gestión de los flujos de turistas. Estos criterios serán evaluados y aprobados por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco.

El Gobierno Regional del Cusco exige al Ministerio de Cultura la transferencia de la Dirección Desconcentrada de Cultura, que incluye la gestión de Machu Picchu. Foto: Andina.

Recientemente, el Ministerio de Cultura anunció que a partir del lunes 17 de noviembre se habilitará la reserva y el pago de boletos de ingreso 2026 para la Red de Caminos Inka y a la Llaqta de Machu Picchu.

El ministerio también confirmó el aforo máximo de 5600 visitantes por día en fechas de alta demanda durante el 2026, mientras que el ingreso habitual será de 4500 personas el resto del año.

Los días con aforo ampliado serán:

El 1 de enero de 2026

Del 2 al 5 de abril de 2026 (Semana Santa)

Del 19 de junio al 2 de noviembre de 2026 (temporada alta)

Los días 30 y 31 de diciembre de 2026 (fin de año)

Vale recordar que la venta de boletos se realiza únicamente a través del portal oficial www.tuboleto.cultura.pe