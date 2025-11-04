El nuevo rostro de La Quinta La Riva: el Centro Musical Chabuca Granda

Interior de una de las causas restauradas y diseñadas para rememorar a Chabuca Granda. Foto: DID.

Fiorella Consiglieri, arquitecta y directora del DIP, explica a El Comercio que 21 diseñadores, arquitectos y paisajistas intervinieron cada espacio de la quinta para darle un cambio icónico. Este trabajo va de la mano con la revalorización del patrimonio y la identidad peruana, que tiene al centro histórico de Lima como uno de sus mayores exponentes.

Una quinta de puertas abiertas al prójimo

De acuerdo con David Pino, director del Instituto de Estudios Históricos de Lima, en la década de 1910, Rafael Marquina, director de obras de la Beneficencia de Lima, planteó la construcción de una espacio de vivienda social para los empleados de la institución. Fue así que inició la obra de la Quinta La Riva, cuya fachada se construyó en 1913 por el arquitecto francés Claude Sahut. Él también había trabajado en la Casa Fernandini y el diseño actual del Palacio Arzobispal.

“La parte de atrás de la Quinta la Riva la hizo el arquitecto Marquina entre 1928 y 1929. Este espacio tiene 14 departamentos y allí se mudó el hospicio María Castaño en 1929. Es la parte de atrás donde se está realizando el proyecto del DIP″, explicó Pino.

La labor del DIP en el centro histórico de la capital inició el 2023 a través de un convenio con la Beneficencia de Lima. Ese año restauraron la Casa Vilela, histórico inmueble en la tercera cuadra del jirón Conde de Superunda, que data del siglo XVII.

La Casa Vilela restaurada por el DIP. (Foto: DIP)

“Los arquitectos y diseñadores del DIP tratamos de mejorar la calidad de vida de las personas y a la ciudad en conjunto. La Casa Vilela fue el primer paso del sueño que teníamos de recuperar espacios del centro histórico de Lima. Allí tenemos una herencia y un patrimonio cultural invaluable.”, declara Consiglieri.

En el 2024, el DIP buscó un espacio del centro de la capital para realizar una proyecto 360°: intervenir y restaurarlo, realizar en él una exposición que celebre el diseño interior y entregarlo posteriormente en beneficio de los ciudadanos. Por su historia, extensión y valor patrimonial, la asociación escogió a la Quinta La Riva, ubicada en la cuadra catorce del Jr. Ica.

El proyecto rinde homenaje a la cantautora peruana a través del diseño, la arquitectura y la experiencia sensorial. Foto: DIP

“Encontramos la casa completamente abandonada y desecha. Iniciamos en mayo con el cambio por completo de las instalaciones sanitarias y eléctricas, cambiamos el piso de siete de catorce casas, y contamos con el apoyo de mano de obra de Prolima para rehacer las cornisas de la fachada”, relata la arquitecta.

En noviembre, la asociación celebró el DIP Restaura y cada una de las catorce casas de la Quinta La Riva fue ambientada en honor a una mujer ilustre del Perú. Por ejemplo, Magda Portal o Antonia Moreno.

Este año, el DIP decidió acondicionar toda la quinta para realizar una exposición dedicada a Chabuca Granda. “Empezamos a trabajar en mayo con el rescate de madera y carpintería, la instalación de texturas en los muros, ventanas nuevas y en cambiar el piso de las casas pendientes”, detalla Consiglieri.

Sala del Verso. Foto: DIP

Cada diseñador del DIP escogió una casita de la Quinta La Riva y la intervino a partir de una interpretación artística de elementos que evocan a Chabuca Granda. El resultado es una experiencia sensorial.

“En cada una de las catorce casitas se ha realizado un diseño a partir de una interpretación artística de elementos que evocan la voz, raíz e inspiración de Chabuca Granda. El resultado es una experiencia multisensorial que celebra el diseño y cuenta una historia a través de la arquitectura y el mobiliario; objetos de la propia Chabuca Granda, que nos ha prestado su familia; y elementos audiovisuales”, expresa Consiglieri.

Este proyecto en honor a nuestra cantautora forma parte de la nueva edición de la muestra ‘DIP Restaura’. La exposición estará abierta hasta al 30 de noviembre de martes a domingo. La entrada general tiene un costo de S/25.00 y la de estudiantes es de S/10.00. Los boletos pueden adquirirse en la boletería del lugar.

“Es un hito para el diseño, que nosotros como Asociación de Diseñadores de Interiores, seamos parte del plan maestro de la ciudad, alineado a Lima 2030. Este proyecto muestra que el diseño interior también puede ayudar a recuperar espacios urbanos y culturales. Chabuca representa ese espíritu creativo y libre que queremos reflejar en cada ambiente”, señaló Mari Cooper, presidenta de DIP.

La intervención tuvo inversión aproximada de medio millón de soles y no generó costo alguno para la Beneficencia de Lima .

El nuevo 'Centro Musical Chabuca Granda'

Una vez culminada la exposición, la Quinta La Riva se transformará en el Centro Musical Chabuca Granda, dirigido por la Beneficencia de Lima. Se ofrecerán talleres musicales de cajón, guitarra, canto, entre otros. “Nos llena de orgullo saber que el trabajo que estamos hecho quedará para que generaciones futuras puedan disfrutar de un espacio público. Con ello también estamos creando un compromiso para enseñarles la importancia de cuidar y valorar nuestro legado cultural”, expresó Consiglieri.

“La restauración de la Quinta La Riva y la transformación en un Centro Musical representa una forma de devolverle vida al centro histórico, desde la creatividad y la colaboración. Nuestro propósito es que el público se reconecte con Lima a través del arte y el diseño”, manifestó Porfirio Castro, director de DIP.