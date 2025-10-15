El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a quince (15) partituras musicales compuestas entre 1889 y 1933 por Daniel Alomía Robles, las cuales forman parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).

Con esta declaratoria se reconoce el valor histórico, artístico y cultural de estas partituras, las cuales constituyen una de las expresiones más significativas de la música tradicional y andina del país.

La colección contiene las composiciones manuscritas originales del autor, con anotaciones que destacan diversidad melódica y rítmica de las distintas regiones del Perú.

Estas son algunas de las partituras declaradas Patrimonio Cultural de la Nación | Foto: Difusión

Entre las partituras declaradas, sobresale “El cóndor pasa” (1933), una pieza emblemática que fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación en 2004, y es considerada un símbolo de la identidad andina, ya que se construye sobre escalas y sonoridades propias de la tradición indígena.

También forman parte de esta declaratoria composiciones poético-sinfónicas y piezas de su colección folclórica, que revelan su profunda lírica y su talento musical innato.

Entre las piezas destacadas se encuentra “El cóndor pasa” | Foto: Difusión

Entre las partituras se encuentran “Camino del cielo”, “Llora llora Urataú”, “Ya que para mí”, “Pasacalle”, “Cachua”, “Mulisa” (Tarma), “Serenata” (Despedida) y varios huaynos incaicos de su colección folclórica, como “La Mariposa” (Huancayo), “Canto al Sol” (Paucartambo) y “Ollanta” (Yavarí del Cuzco).

Waldemar Cerrón propuso iniciativa

Daniel Alomía Robles (1871–1942), nacido en Huánuco, es el precursor de la música tradicional andina. Su obra abarca géneros como huaynos, yaravíes, pasacalles, danzas y composiciones poéticas con raíces prehispánicas.

Las partituras declaradas Patrimonio Cultural de la Nación formaron parte de la colección privada de Rodolfo Holzmann Zanger (1910–1992), musicólogo alemán que dejó un valioso legado en la enseñanza musical en el Perú.

Cabe señalar que la medida se oficializó mediante la Resolución Viceministerial N.º 000261-2025-VMPCIC/MC.

*Con información del Ministerio de Cultura