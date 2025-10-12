El Ministerio de Cultura (Mincul) dispuso la protección provisional por dos años de los sitios arqueológicos Huaca Los Guanilos, en Lambayeque, y Tocuco, en Tacna, además de prorrogar la medida para Mesa Redonda 1, ubicado en la provincia limeña de Barranca.

La decisión fue oficializada a través de tres resoluciones de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, publicadas este domingo en el diario El Peruano.

Según el Mincul, esta protección busca prevenir mayores daños en estructuras prehispánicas afectadas por la acción del hombre y por procesos naturales.

En el caso de Huaca Los Guanilos, ubicada en el distrito de Mochumí, se identificaron actividades de excavación, nivelación y remoción de suelo con fines agrícolas, lo que ha provocado la destrucción parcial del sitio y la exposición de muros antiguos de adobe.

También se detectó la presencia de construcciones precarias dentro del complejo arqueológico, lo que agrava su vulnerabilidad.

En Tocuco, localizado en el distrito de Pachia, en Tacna, se constató la invasión de terrenos arqueológicos, así como la instalación de viviendas prefabricadas hechas de madera y plástico.

Además, se hallaron rastros de vehículos, acumulación de desechos y signos de erosión e intemperismo que dañan las estructuras funerarias del lugar.

Personal verifica inicio de trabajos en el distrito de Pachía. (Foto: Referencial)

Por otro lado, el sitio Mesa Redonda 1, en el distrito de Supe (Barranca), mantendrá su protección provisional por un nuevo periodo de dos años, debido a que aún no se ha concluido el expediente técnico para su delimitación ni el proceso de saneamiento físico-legal.

Esta medida busca garantizar la preservación del bien mientras la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal culmina las acciones necesarias para su identificación y declaración definitiva.