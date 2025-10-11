Un incendio de grandes proporciones se registra en Pamplona Alta en San Juan de Miraflores, exactamente en el sector Virgen del Buen Paso donde el fuego está consumiendo al menos 20 viviendas contiguas.

Los vecinos reportan que las llamas están fuera de control debido a la falta de agua y las autoridades lo han catalogado de Código 3, lo que quiere decir que es una situación grave que requiere una respuesta multisectorial.

La magnitud de la emergencia ha convocado a más de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos. El fuego ha consumido rápidamente los domicilios cuyo material principal son madera, esteras, calaminas y plástico, productos altamente flamables, pues la zona se caracteriza por su vulnerabilidad, donde muchas familias viven en condiciones precarias.

Bomberos atienden el incendio originado en almacén clandestino de pirotécnicos.

Ante la voracidad del incendio, los vecinos huyen de la zona tratando de rescatar algunas pertenencias.

Leonidas Telenta, del Cuerpo General de Bomberos, indicó que el incendio se habría originado en un almacén clandestino de pirotécnicos e inició aproximadamente a las 5:30 p.m. “Por rato nos falta el agua por lo que necesitamos el apoyo de las municipalidades y Sedapal. Hay hidrantes pero no es suficiente”, indicó el vocero durante entrevista con Canal N.

Indeci señala que hasta el momento no se han reportado afectaciones a la vida o la salud y pide a los ciudadanos facilitar el trabajo de los bomberos alejándose de la zona del siniestro.

Ante la situación, la Policía Nacional ha pedido a los conductores no transitar por la zona y usar vías alternas para que los vehículos de los bomberos puedan llegar con prontitud.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) indicó que se alertó a los hospitales María Auxiliadora y Hospital de Villa El Salvador ante posibles traslados de heridos.