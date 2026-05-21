Sicarios asesinaron este viernes a balazos al alcalde del distrito Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, en la provincia de Piura.

El atentado ocurrió durante la tarde mientras la autoridad edil viajaba en una camioneta negra. Sujetos armados interceptaron el vehículo y dispararon múltiples proyectiles contra los ocupantes.

El ataque también dejó heridos al conductor y a un integrante del personal de seguridad del burgomaestre. Tras la emboscada, los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido. Febre recibió los primeros auxilios y llegó de emergencia al centro de salud de San Sebastián, pero el personal médico confirmó el fallecimiento del funcionario minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público cercaron la zona del crimen para iniciar las diligencias legales.

El jefe de la Región Policial, Daniel Jares Reyme, acudió al establecimiento de salud y coordinó las investigaciones preliminares. Un equipo especializado de homicidios de Lima asumió las labores para identificar y capturar a los culpables. La fiscalía realizó el levantamiento del cadáver bajo estrictas medidas de vigilancia.

Víctor Hugo Febre ejerció la alcaldía desde el primero de enero de 2023 por el partido Contigo Región. El abogado ocupó previamente el cargo de regidor distrital entre los años 2015 y 2018. Al momento de su muerte, el distrito de Veintiséis de Octubre cumplía un estado de emergencia vigente por el incremento de la criminalidad organizada. El Gobierno prorrogó recientemente esta medida para combatir delitos como el sicariato y la extorsión.