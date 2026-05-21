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Victor Febre fue asesinado a balazos por sicarios como alcalde distrital de Veintiséis de Octubre. (Foto: Facebook Piura en la Noticia)
Victor Febre fue asesinado a balazos por sicarios como alcalde distrital de Veintiséis de Octubre. (Foto: Facebook Piura en la Noticia)
Por Redacción EC

Sicarios asesinaron este viernes a balazos al alcalde del distrito Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, en la provincia de Piura.

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