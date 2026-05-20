Gran revuelo ha causado la decisión del Ministerio de Educación (Minedu) de derogar los lineamientos de educación sexual integral (ESI) aplicados en instituciones educativas públicas y privadas, ya que implica dejar de lado el denominado enfoque de género, y en su reemplazo se implementó un nuevo enfoque “científico, biológico y ético” para la enseñanza de contenidos vinculados a sexualidad.

La iniciativa se da en cumplimiento de la Ley N°32535, denominada Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, promovida por la legisladora Milagros Jáuregui y aprobada a fines de diciembre pasado.

El origen de la norma

El dictamen del proyecto en mención había sido aprobado el 3 de octubre del 2025 en la Comisión de la Mujer y la Familia, que preside Milagros Jáuregui. Luego, el 19 de noviembre de ese mismo año, el pleno del Parlamento aprobó la iniciativa con 79 votos a favor. Finalmente, el titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi, firmó -el 26 de noviembre- la autógrafa de la referida ley.

La norma no fue observada en su momento por el gobierno del expresidente José Jerí y fue promulgada por el Congreso vía insistencia el pasado 24 de diciembre.

Congresista Milagros Jáuregui.

En la norma se estipulaba que el Minedu debía emitir lineamientos para la educación sexual con base científica, biológica y ética, los cuales se debían incorporar en la actualización del Currículo Nacional de la Educación Básica y en los currículos regionales de educación, eliminándose toda referencia a la educación sexual integral (ESI). Esto último finalmente se cumplió el 15 de mayo.

La posición del Ministerio de Educación

En medio de las diversas opiniones que generó su decisión, el Ministerio de Educación (Minedu) indicó que los “Lineamientos para la educación sexual con base científica, biológica y ética” serán implementados “de manera pertinente, progresiva y oportuna en instituciones educativas públicas y privadas, de acuerdo con la edad, el contexto sociocultural y las necesidades de los estudiantes”.

En un comunicado enviado a El Comercio, el Minedu explicó que la elaboración de estos nuevos lineamientos se da en cumplimiento de la Ley 32535, en la cual, según recuerda, se señala que le corresponde al Poder Ejecutivo “promover el desarrollo pleno y equitativo de toda la niñez y la adolescencia, asegurándoles una educación sexual con base científica, biológica y ética”.

“Dicha norma, en su sexta disposición complementaria final, solicita al Minedu emitir lineamientos y eliminar toda referencia a la Educación Sexual Integral (ESI)”, señaló el Minedu.

Esta es la resolución del Minedu que elimina la educación sexual integral.

Remarcó que, con la promulgación de la Ley 32535, se derogaron los Lineamientos de Educación Sexual Integral para la Educación Básica, con el objetivo de establecer orientaciones para la implementación de la ESI, cuyo objetivo era permitir “la vivencia de la sexualidad de manera segura, responsable y saludable, de acuerdo con la etapa de desarrollo y madurez de los estudiantes”.

El Ministerio de Educación indicó que, de acuerdo con los lineamientos, las instituciones educativas implementarán la educación sexual en el marco del Currículo Nacional de Educación Básica y tomarán en cuenta el desarrollo y la madurez biológica, cognitiva y socioemocional de los estudiantes, así como su contexto sociocultural.

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También remarcó que, desde la publicación de estos lineamientos, las DRE, UGEL e instituciones educativas deben actualizar sus instrumentos de gestión o documentos de planificación en un plazo máximo de tres meses, de modo que incorporen actividades orientadas a su implementación.

La posición de los especialistas

No es una decisión “adecuada del Ministerio de Educación el eliminar la educación sexual integral (ESI) en los centros educativos del país, ya que impactará en los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en un contexto en el que han aumentado los casos de violencia sexual y de embarazo adolescente, indicó Matilde Cobeña, excomisionada de la Adjuntía para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo y exviceministra de Poblaciones Vulnerables del MIMP.

“Esta eliminación de la ESI impactará en los derechos de las niñas, los niños y adolescentes porque es un retroceso, colocará a los estudiantes en una situación de mayor vulnerabilidad en un contexto donde siguen creciendo los casos de violencia, de embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual”, afirmó la especialista a El Comercio.

“Los lineamientos para la ESI del 2021 son muy importantes, ya que se actualizaron después de 12 años, pero en cinco años se ha sacado un nuevo reglamento para eliminar estos lineamientos que sí estaban adecuados a los estándares internacionales en materia de los derechos de la niñez. Es un retroceso de alta gravedad en materia de derecho de los estudiantes, de las niñas, los niños y adolescentes”, agregó.

Matilde Cobeña

Cobeña cuestionó que las ideologías que promueven la desaparición del enfoque de género señalan que la ESI “va a sexualizar a los niños o va a despertar su sexualidad”.

Cuestiona norma

Los lineamientos de la Educación Sexual Integral se sustentaban en evidencia internacional y en un diagnóstico técnico, mientras que la nueva norma que la remplaza surge de un mandato político y no de evaluación de resultados, indicó el exministro de Educación Ricardo Cuenca, en cuya gestión, en el 2021, se implementó la ESI.

El especialista explicó que la denominación “Educación Sexual con base científica, biológica y ética”, tal como aparece en la nueva norma, no tiene “antecedente internacional”, pues aseguró que organismos internacionales, como la Unesco, siguen usando educación sexual integral.

En un comunicado, la congresista Milagros Jáuregui destacó que esta medida del Minedu representa “un avance hacia una educación sexual sustentada en la ciencia, la biología y la ética, fortaleciendo una formación responsable, objetiva y orientada al desarrollo integral de los estudiantes, así como el respeto al derecho de los padres a participar en la educación y formación de sus hijos”.