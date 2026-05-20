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Minedu dispone la eliminación de la educación sexual integral en los colegios e implementa nuevo enfoque.
Minedu dispone la eliminación de la educación sexual integral en los colegios e implementa nuevo enfoque.
/ HUGO PEREZ
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Gran revuelo ha causado la decisión del Ministerio de Educación (Minedu) de derogar los lineamientos de educación sexual integral (ESI) aplicados en instituciones educativas públicas y privadas, ya que implica dejar de lado el denominado enfoque de género, y en su reemplazo se implementó un nuevo enfoque “científico, biológico y ético” para la enseñanza de contenidos vinculados a sexualidad.

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