Los principales gremios empresariales del país plantearon este martes en Piura acelerar las intervenciones de prevención frente al Fenómeno El Niño (FEN) y evitar que sus efectos terminen afectando también la actividad económica y el empleo de la región. Entre las propuestas presentadas figuran aplicar el mecanismo de “servicios por impuestos”, intervenir el canal Chutuque y reforzar defensas ribereñas, drenajes y otra infraestructura crítica.

Los planteamientos fueron expuestos durante el foro “Fenómeno El Niño: Prevención, infraestructura y defensa de la producción regional”, organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) en Piura y que reunió a representantes empresariales y autoridades del Gobierno.

oro Fenómeno El Niño: Prevención, infraestructura y defensa de la producción

Durante la inauguración, el presidente de la SNI, Felipe James, sostuvo que proteger Piura frente al FEN constituye una responsabilidad nacional y planteó implementar el mecanismo de servicios por impuestos, además de obras por impuestos, para acelerar intervenciones en defensas ribereñas, drenajes, descolmatación, carreteras, puentes, infraestructura de riego y otros puntos críticos.

En declaraciones a las que accedió El Comercio, James señaló: “Consideramos particularmente importante el mecanismo de Servicios por Impuestos que viene impulsando el Gobierno Nacional. Tenemos que convertirlo en un instrumento realmente ágil, que permita incorporar rápidamente la capacidad de las empresas a las tareas de prevención”.

oro Fenómeno El Niño: Prevención, infraestructura y defensa de la producción

James indicó que el Gobierno debe continuar ejecutando las grandes intervenciones bajo su responsabilidad, mientras el sector privado puede complementar estas acciones en aquellos lugares donde se requieren trabajos con mayor rapidez.

“Una verdadera política de prevención debe proteger dos cosas: la infraestructura y la capacidad de continuar produciendo”, afirmó durante su presentación.

Durante el encuentro, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, anunció que su país coordina acciones de preparación y apoyo, entre ellas el posicionamiento del buque hospital USNS Comfort en el puerto de Paita durante febrero próximo.

“Nuestro hospital naval tiene más de 1000 camas y todos los recursos disponibles. El presidente de los Estados Unidos lo quería posicionar aquí en febrero para asegurarnos que cuando esté al pico del problema tengamos los recursos disponibles”, manifestó.

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Prevención y continuidad productiva

Otro de los ejes del foro estuvo dedicado a las medidas de prevención y atención de emergencias, así como a las acciones necesarias para mantener operativa la producción regional.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, señaló que el Gobierno cuenta con una Comisión de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, presidida por el ministro de Agricultura, Marco Vinelli, e integrada por los ministros.

“Piura no está sola y desde el Mincetur venimos monitoreando el tema logístico y cuáles son los puntos débiles de nuestro transporte”, indicó.

El viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, Manuel Layseca Ortigas, informó que, mediante un decreto de urgencia, se destinaron S/179 millones para trabajos de limpieza y descolmatación en Piura. Añadió que se han asignado S/450 millones para intervenir 180 puntos críticos del país frente al FEN, entre ellos zonas de esta región.

En el panel participaron César Tello, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX); Karsten Kunckel, presidente de la Asociación Automotriz del Perú; Óscar Zapata, presidente de Perucámaras; José Koechlin von Stein, presidente de Canatur; y Sandro Stapleton, primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima.

Tello sostuvo que la prevención debe convertirse en una política de Estado permanente y ser entendida como una inversión para mantener la competitividad del país. Stapleton planteó trabajar en un seguro agrario catastrófico que pase de un modelo tradicional a uno paramétrico, además de bonos para la reconstrucción de viviendas.

Koechlin destacó la necesidad de atender aspectos relacionados con la salud y la provisión de agua, mientras Kunckel advirtió que las obras posteriores al fenómeno demandarán mano de obra y señaló la necesidad de técnicos. Zapata, por su parte, destacó la importancia del trabajo conjunto frente al FEN.

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Infraestructura e inversiones

La infraestructura necesaria para enfrentar los efectos del fenómeno ocupó otro bloque del encuentro. El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, sostuvo que la magnitud de las intervenciones requiere la participación conjunta del Estado y el sector privado.

“Ha llegado el tiempo de la inmediatez y el pragmatismo. El gran desafío es hacer infraestructura a tiempo”, afirmó.

Del Carpio sostuvo además que en los próximos diez años se busca cerrar la brecha de infraestructura y señaló que se viene acelerando la modalidad de Obras por Impuestos (OxI).

Se resaltó que Piura tiene capacidad para ejecutar más de S/4.300 millones en obras ante El Niño mediante Obras por Impuestos. Del monto total, S/ 2.657 millones corresponden al Gobierno Regional, S/ 1.614 millones a los gobiernos locales y más de S/ 80 millones a universidades públicas.

La directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, Denisse Miralles, indicó que las regiones con mayores niveles de riesgo cuentan con recursos para aplicar este mecanismo.

“Hemos propuesto el OxI exprés para conciliar un solo procedimiento que permitiría reducir los 3 ó 4 meses que dura el procedimiento a solo un mes. Se ha coordinado con PCM y la Comisión que se ha creado para el FEN”, explicó.

En el posterior panel participaron la senadora por Piura Karla Schaefer; el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, Javier Bereche; el presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI, Gerardo Carrera; y el presidente de Cofide, Jorge Velarde.

Velarde planteó la necesidad de contar con infraestructura resiliente, asegurar la continuidad productiva y proteger el crédito de las empresas que puedan resultar afectadas. Schaefer señaló que el Gobierno busca otorgar a ProInversión un papel más protagónico y cuestionó que anteriores gobiernos centrales y subnacionales no hayan ejecutado las obras necesarias.

Carrera sostuvo que el FEN también puede generar oportunidades para la pesca debido a la llegada de otras especies, pero consideró necesario contar con normas que permitan aprovecharlas. Asimismo, mencionó un proyecto con viabilidad desde el 2022 para modernizar y ampliar la planta de agua potable de El Arenal, en Paita, zona donde se concentra la industria pesquera para consumo humano directo, pero que aún no ha sido ejecutado.

Bereche puso el énfasis en las condiciones del río y las defensas de Piura. “Si no le sacamos el tapón al río, nos vamos a inundar”, advirtió.

El dirigente empresarial sostuvo que todavía existe tiempo para intervenir y señaló que las defensas ribereñas están deterioradas o fueron construidas de manera deficiente. También planteó contar con bombas de alta succión y sugirió solicitar apoyo de Estados Unidos para disponer de estas maquinarias.

Chutuque entre las prioridades

El rol que puede asumir el sector privado frente al FEN fue abordado por Carlos Neuhaus, líder del Comando Privado frente al Fenómeno El Niño, quien señaló que el principal propósito de esta iniciativa es apoyar al sector público.

Neuhaus sostuvo que una de las prioridades es lograr que el cauce del río Piura salga por la laguna de La Niña y puso especial énfasis en Chutuque.

“Lo principal es salvar vidas. Tenemos la obligación de actuar y la modalidad debe ser mediante obras por impuestos de forma inmediata. Por Chutuque debemos empezar”, señaló.

El presidente de la Confiep, Jorge Zapata, coincidió en priorizar la intervención del canal Chutuque y las defensas ribereñas. También respaldó la propuesta de servicios por impuestos para acelerar las intervenciones.

“Necesitamos aprobar el mecanismo servicios por impuestos para tener la agilidad necesaria para intervenir de inmediato”, manifestó.

Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de Hombro a Hombro, explicó que su institución canaliza el apoyo de las empresas ante declaratorias de emergencia y trabaja coordinadamente con Defensa Civil.

Carlos Nicolini, gerente general de Eternit, señaló que se realizan gestiones para ampliar la modalidad de obras por impuestos hacia servicios por impuestos y planteó utilizar este mecanismo para construir viviendas de drywall destinadas a las personas afectadas.

Desde el sector agroindustrial, Armando Rivera, gerente general de la Asociación de Productores Agroindustriales de Piura (APAG Piura), alertó sobre un alto riesgo de derrumbe en el acceso al puerto de Paita y advirtió que una afectación en esta vía podría generar problemas para la conectividad de los productos peruanos con el exterior.

Finalmente, José Naranjo, presidente del Consejo Nacional de Senati, expresó preocupación por los daños que puedan sufrir las unidades educativas en las zonas afectadas y planteó que el sector privado participe también en la reconstrucción desde el ámbito gerencial.