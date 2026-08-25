Los planteamientos fueron expuestos durante el foro “Fenómeno El Niño: Prevención, infraestructura y defensa de la producción regional”
Los planteamientos fueron expuestos durante el foro “Fenómeno El Niño: Prevención, infraestructura y defensa de la producción regional”
Por Redacción EC

Los principales gremios empresariales del país plantearon este martes en Piura acelerar las intervenciones de prevención frente al Fenómeno El Niño (FEN) y evitar que sus efectos terminen afectando también la actividad económica y el empleo de la región. Entre las propuestas presentadas figuran aplicar el mecanismo de “servicios por impuestos”, intervenir el canal Chutuque y reforzar defensas ribereñas, drenajes y otra infraestructura crítica.

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