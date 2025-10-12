Yolanda Leandro Jiménez nunca imaginó que al salir del hospital encontraría su casa reducida a cenizas. Tras una semana internada, la madre de familia regresó el sábado a su barrio en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, y se enteró de la tragedia a través de los videos que le enviaron sus vecinos: el fuego devoraba su vivienda.

“Hace una semana he salido del hospital, estuve internada. Yo me fui porque tenía que hablar con mi jefe para volver a trabajar. He regresado aquí y me dijeron que se estaba quemando todo , me mandaron videos”, contó entre lágrimas a Latina Noticias.

La mujer, que vivía hace 13 años junto a su esposo y tres hijos en la zona Virgen del Buen Pastor, relató que su familia lo perdió todo. “Todo se ha quemado. Mi esposo acá tenía su plata, ha perdido dos mil soles. Lo guardaba para los estudios de mi hijo, para las cosas del cumpleaños de mi hijo que será el 16 de noviembre”, expresó.

Por fortuna, sus hijos no se encontraban en casa cuando comenzó el incendio. “Gracias a Dios mi hijo mayor se llevó al más pequeño el día viernes porque salió de vacaciones”, añadió.

El incendio, reportado alrededor de las 5:30 p. m. del sábado, fue clasificado con código 3 por su magnitud. Arrasó con más de 80 viviendas construidas con material precario y afectó a unas 200 familias. Bomberos reportaron explosiones en la zona, posiblemente originadas por un almacén clandestino de pirotécnicos, lo que complicó el control del fuego.

Pese a la gravedad del siniestro, no se registraron fallecidos. Sin embargo, varias personas resultaron con quemaduras e intoxicación por inhalación de humo, y la mayoría de damnificados pasó la noche a la intemperie, refugiados en carpas improvisadas y losas deportivas.

Las autoridades locales y el Gobierno han iniciado el empadronamiento de las familias afectadas, mientras organizaciones sociales y vecinos solidarios se movilizan para brindar alimentos, agua y ropa de abrigo.