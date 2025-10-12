Gobierno despliega ayuda humanitaria y control ambiental tras siniestro en Pamplona Alta. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El (MIMP) informó que activó de forma inmediata los protocolos de atención integral para las familias afectadas por el .

A través del (INABIF) y en coordinación con otras entidades del sector, se dispuso asistencia humanitaria, acompañamiento psicosocial y medidas de protección para los damnificados.

“El Gobierno del Perú ha iniciado un desplazamiento multisectorial para controlar el fuego y atender de forma urgente a las familias afectadas”, señaló el MIMP en un comunicado. Además, precisó que el Centro de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) Pamplona, ubicado en la avenida Central N.° 533, ha sido puesto a disposición como espacio seguro y temporal para brindar atención básica, resguardo y orientación a las personas perjudicadas.

Por su parte, el (Senamhi) y el (Minam) informaron que mantienen un monitoreo constante de los contaminantes del aire producto del siniestro ocurrido en una fábrica de fuegos pirotécnicos. Según el reporte del Senamhi, los contaminantes se desplazan al noroeste con una velocidad aproximada de 4 km/h, afectando principalmente a las zonas residenciales del distrito.

En ese sentido, las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre que impliquen esfuerzo físico intenso y, en caso de exposición, cubrir nariz, boca y ojos para reducir el riesgo de intoxicación por gases o partículas suspendidas.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) también informó que brindó apoyo técnico al , desplegando drones con sensores térmicos para identificar los focos de calor activos y optimizar la respuesta de las unidades en el terreno.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

