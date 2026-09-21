Un joven de 26 años murió durante las primeras horas del lunes 21 de septiembre luego de que el vehículo en el que se trasladaba fuera impactado violentamente por otra unidad en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

La víctima fue identificada como Jean Pierre César Saavedra Galarza, quien viajaba junto a dos mujeres en un automóvil de placa AFB-656. Ambas ocupantes resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital María Auxiliadora para recibir atención médica.

Accidente vehicular en la avenida Billingurst en San Juan de Miraflores deja una persona fallecida. Foto: César.grados@photo.gec

El accidente ocurrió en la intersección de las avenidas San Juan y Guillermo Billinghurst, donde el vehículo de placa F3V-393 impactó contra el automóvil en el que se desplazaba Saavedra Galarza.

La fuerza del choque provocó que el joven saliera expulsado de su auto. Pese a la llegada de los equipos de emergencia, murió en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

Las otras dos personas que viajaban con él fueron auxiliadas por personal médico y trasladadas a un centro de salud para recibir atención de emergencia.

Conductor que habría provocado el accidente huyó del lugar

Según información proporcionada por las autoridades, el conductor de la unidad de placa F3V-393, quien sería un taxista, habría abandonado la escena después del accidente.

El hombre habría dejado incluso a una pasajera dentro del vehículo antes de retirarse del lugar. Transeúntes señalaron que, al percatarse de la presencia de numerosas personas alrededor de la zona, el presunto responsable habría optado por alejarse caminando.

Accidente vehicular en la avenida Billingurst en San Juan de Miraflores deja una persona fallecida. Foto: César.grados@photo.gec

La Policía Nacional del Perú (PNP), viene realizando las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente y ubicar al conductor involucrado.

Como parte de las diligencias, las autoridades solicitarán las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de la zona. El objetivo es reconstruir la secuencia del siniestro y contribuir a la identificación del conductor que abandonó el lugar.