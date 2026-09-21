Accidente vehicular en la avenida Billingurst en San Juan de Miraflores deja una persona fallecida. (Foto: César.grados@photo.gec)
Accidente vehicular en la avenida Billingurst en San Juan de Miraflores deja una persona fallecida. (Foto: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

Un joven de 26 años murió durante las primeras horas del lunes 21 de septiembre luego de que el vehículo en el que se trasladaba fuera impactado violentamente por otra unidad en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

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