Aldo Martínez
19:33

El siniestro ha consumido al menos 20 viviendas contiguas y los bomberos trabajan intensamente para controlar las llamas. La policía recomienda no transitar por la zona.

19:17

Debido a que muchas casas son de madera, esteras, calaminas y plástico, el fuego se expandió con rapidez. Los vecinos apenas lograron salvar algunas pertenencias.

19:12

Los vecinos intentaron contener el incendio en los primeros minutos, pero se les hizo imposible. Hasta el momento continúan solicitando ayuda.

19:10

“Por rato nos falta el agua por lo que necesitamos el apoyo de las municipalidades y Sedapal. Hay hidrantes, pero no es suficiente”, señaló Leonidas Telenta, del Cuerpo General de Bomberos, en entrevista a Canal N.

19:09

El incendio inició a las 5:30 pm en un almacén de pirotécnicos. Son al menos 20 casas afectadas e Indeci señala que hasta el momento no se han reportado afectaciones a la vida o la salud.

19:06

