El siniestro ha consumido al menos 20 viviendas contiguas y los bomberos trabajan intensamente para controlar las llamas. La policía recomienda no transitar por la zona.
Debido a que muchas casas son de madera, esteras, calaminas y plástico, el fuego se expandió con rapidez. Los vecinos apenas lograron salvar algunas pertenencias.
Los vecinos intentaron contener el incendio en los primeros minutos, pero se les hizo imposible. Hasta el momento continúan solicitando ayuda.
“Por rato nos falta el agua por lo que necesitamos el apoyo de las municipalidades y Sedapal. Hay hidrantes, pero no es suficiente”, señaló Leonidas Telenta, del Cuerpo General de Bomberos, en entrevista a Canal N.
El incendio inició a las 5:30 pm en un almacén de pirotécnicos. Son al menos 20 casas afectadas e Indeci señala que hasta el momento no se han reportado afectaciones a la vida o la salud.
