Resumen

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Publican decreto supremo que destina US$150 millones a semáforos inteligentes en Lima. (Foto: Andina)
Publican decreto supremo que destina US$150 millones a semáforos inteligentes en Lima. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ejecutivo oficializó la aprobación de un decreto supremo que autoriza un desembolso de 150 millones de dólares a favor de la Municipalidad de Lima, con el objetivo de modernizar el sistema de control vehicular en la ciudad. La iniciativa contempla la instalación de tecnología inteligente en aproximadamente 500 cruces estratégicos.

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