El Ejecutivo oficializó la aprobación de un decreto supremo que autoriza un desembolso de 150 millones de dólares a favor de la Municipalidad de Lima, con el objetivo de modernizar el sistema de control vehicular en la ciudad. La iniciativa contempla la instalación de tecnología inteligente en aproximadamente 500 cruces estratégicos.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que los recursos se transferirán de manera progresiva durante el 2026, con un primer desembolso estimado entre el 30% y 50% del total aprobado.

El sistema será operado desde el Centro de Control y Monitoreo Metropolitano (C5), actualmente en construcción en la zona de Las Malvinas, desde donde se supervisará el flujo vehicular en tiempo real.

La iniciativa se enmarca en el “Programa de inversión para el mejoramiento de la gestión de tránsito y apoyo al transporte sostenible en Lima Metropolitana”, valorizado en US$205 millones. De este monto, US$150 millones provienen del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y US$55 millones serán aportados por la Municipalidad de Lima.

El programa también contempla la implementación de fiscalización electrónica en 40 puntos de la ciudad, la construcción de 50 kilómetros de ciclovías y la recuperación de espacios de tránsito en cuatro distritos, como parte de una estrategia integral para optimizar la movilidad urbana.

Parque Estrella renovado en Cercado de Lima

El anuncio se realizó durante la inauguración del Parque Estrella, en Mirones Bajo (Cercado de Lima), espacio recuperado que beneficiará a más de 10 mil vecinos.

La intervención incluyó más de 1.000 m² de áreas verdes, la siembra de 2.500 plantas, rehabilitación de pistas y veredas, además de mejoras en la losa deportiva y la instalación de nueva infraestructura eléctrica.