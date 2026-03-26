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Puerto Maldonado lleva más de 36 horas sin agua potable tras caída de rayo en planta. (Foto: Informativo Madre de Dios/Facebook)
Puerto Maldonado lleva más de 36 horas sin agua potable tras caída de rayo en planta. (Foto: Informativo Madre de Dios/Facebook)
Por Redacción EC

La ciudad de Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, permanece sin agua potable desde hace más de 36 horas luego de que un rayo afectara el sistema eléctrico de la planta de tratamiento La Pastora, operada por la EPS EMAPAT S.A.

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