La ciudad de Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, permanece sin agua potable desde hace más de 36 horas luego de que un rayo afectara el sistema eléctrico de la planta de tratamiento La Pastora, operada por la EPS EMAPAT S.A.

La empresa informó que la descarga eléctrica dañó el transformador encargado de reducir la energía a 440 voltios, lo que dejó inoperativa la planta de producción de agua. Ante ello, se dispuso el reemplazo del equipo por uno de similares características. Sin embargo, los trabajos se vieron dificultados por las constantes lluvias en la zona.

Horas después, EMAPAT comunicó la instalación del nuevo transformador y estimó que el servicio se restablecería durante la noche. No obstante, hasta la mañana siguiente el suministro aún no se había normalizado en la ciudad.

Frente a la emergencia, la empresa indicó que se prioriza el abastecimiento de agua a establecimientos de salud, como hospitales y postas médicas, así como a instituciones como el Inabif y el Colegio de Alto Rendimiento.

La falta del servicio ha generado diversas afectaciones en la ciudad. Pobladores han optado por recolectar agua de lluvia en recipientes, mientras que las autoridades dispusieron la suspensión de clases escolares. Además, algunos comercios y oficinas han cesado temporalmente sus actividades ante la escasez del recurso.

EMAPAT reporta avances en trabajos de reparación

En un nuevo comunicado, la EPS EMAPAT S.A. informó que continúan las labores para restablecer el servicio debido a fallas en el sistema eléctrico de la planta La Pastora ocasionadas por condiciones climatológicas adversas.

La empresa señaló que al mediodía se realizaron pruebas de operatividad durante aproximadamente dos horas, lo que permitió una distribución temporal de agua potable. Asimismo, indicó que se gestionó el préstamo de un transformador eléctrico con la concesionaria IIRSA Sur para atender la emergencia y reiteró su compromiso de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.