De acuerdo con información del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el interno intentó evadir la seguridad tras trepar la pared del pabellón utilizando la malla instalada en el muro perimétrico, a la altura del torreón 4.
Luego de superar esa zona, se desplazó por el techo del ambiente de meditación y del taller de manualidades, lo que encendió las alertas de seguridad del establecimiento.
Activan plan de seguridad y logran captura
Ante la situación, el director del penal activó de inmediato el plan operativo contra fugas, ordenando el cierre total de accesos y el acordonamiento de las vías internas y externas. Como resultado, el interno fue reducido y puesto bajo control por el personal penitenciario, evitando su fuga.
🚨 La rápida intervención del @INPEgob evitó un intento de fuga en el penal de Puerto Maldonado. El interno José Anthony Soto Vásquez, de nacionalidad venezolana, intentó evadirse trepando la pared del pabellón 4 del recinto de máxima seguridad. 👮♂️👉 #SeguridadPenitenciariapic.twitter.com/WyDodsojJ3