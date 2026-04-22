Un intento de fuga fue frustrado en el Establecimiento Penitenciario de Puerto Maldonado, en la provincia de Tambopata, región Madre de Dios, luego de que un interno lograra escalar parte de la infraestructura del recinto.

El hecho involucró a José Anthony Soto Vásquez, de nacionalidad venezolana, quien se encontraba recluido en el pabellón 4 de máxima seguridad.

De acuerdo con información del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el interno intentó evadir la seguridad tras trepar la pared del pabellón utilizando la malla instalada en el muro perimétrico, a la altura del torreón 4.

Luego de superar esa zona, se desplazó por el techo del ambiente de meditación y del taller de manualidades, lo que encendió las alertas de seguridad del establecimiento.

Interno escala muro y casi escapa de penal en Puerto Maldonado, pero es capturado. Foto: Andina

Activan plan de seguridad y logran captura

Ante la situación, el director del penal activó de inmediato el plan operativo contra fugas, ordenando el cierre total de accesos y el acordonamiento de las vías internas y externas. Como resultado, el interno fue reducido y puesto bajo control por el personal penitenciario, evitando su fuga.

🚨 La rápida intervención del @INPEgob evitó un intento de fuga en el penal de Puerto Maldonado. El interno José Anthony Soto Vásquez, de nacionalidad venezolana, intentó evadirse trepando la pared del pabellón 4 del recinto de máxima seguridad. 👮‍♂️👉 #SeguridadPenitenciaria pic.twitter.com/WyDodsojJ3 — Agencia Andina (@Agencia_Andina) April 22, 2026

El incidente fue comunicado a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, que ya iniciaron las diligencias correspondientes.

La investigación está a cargo de la fiscal Maruja Mora Gutiérrez, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambopata.

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