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Agentes del INPE frustran intento de fuga de un interno de nacionalidad venezolana recluido en el establecimiento penal de Puerto Maldonado. Foto: Andina
Agentes del INPE frustran intento de fuga de un interno de nacionalidad venezolana recluido en el establecimiento penal de Puerto Maldonado. Foto: Andina
Por Redacción EC

Un intento de fuga fue frustrado en el Establecimiento Penitenciario de Puerto Maldonado, en la provincia de Tambopata, región Madre de Dios, luego de que un interno lograra escalar parte de la infraestructura del recinto.

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