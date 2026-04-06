El pasado sábado 4 de abril, en Ica, un trabajador del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue asesinado y otro resultó herido tras un ataque de sicarios en el mototaxi que manejaban cerca del penal de Cachiche.
El pasado sábado 4 de abril, en Ica, un trabajador del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue asesinado y otro resultó herido tras un ataque de sicarios en el mototaxi que manejaban cerca del penal de Cachiche.
América Noticias indicó que el vehículo motorizado fue interceptado por los delincuentes y lo balearon pese a que había transeúntes en la zona.
La víctima, identificada como Carlos Chapoñán Acosta, viajaba junto a Julio Chacaltana Huarcaya, también trabajador del penal, quien resultó herido durante la agresión con un arma de fuego. Él fue trasladado a un centro de salud cercano.
Las familias de ambos hombres exigen justicia y ayuda para dar con los responsables.
Al lugar llegaron oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de Criminalística para recoger evidencias y casquillos de bala que permitan identificar a los responsables.
Reos habrían planificado asesinato
Primeras investigaciones señalan que el ataque respondería a una presunta venganza planificada por internos del penal, debido a las labores realizadas por los agentes del orden.
Ahora, el Ministerio Público inició las diligencias legales para continuar con las investigaciones de rigor por homicidio calificado.
¿Cómo denunciar un robo u otro delito?
Si eres testigo o víctima de un robo o delito, no dudes en avisar a a Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo marca el 105. También cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. Asimismo, puedes acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia.
Cabe señalar que, el año pasado, fue el año más violento con más de 2.200 homicidios registrados por el SINADEF.
Reportaje sobre un incendio de medianas a grandes proporciones registrado en un almacén de colchones en San Juan de Lurigancho (SJL). El siniestro fue controlado por más de 15 unidades de bomberos. Se reportan pérdidas materiales totales, sin víctimas mortales. La zona urbanizada generó preocupación entre vecinos.