El pasado sábado 4 de abril, en Ica, un trabajador del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue asesinado y otro resultó herido tras un ataque de sicarios en el mototaxi que manejaban cerca del penal de Cachiche.

América Noticias indicó que el vehículo motorizado fue interceptado por los delincuentes y lo balearon pese a que había transeúntes en la zona.

La víctima, identificada como Carlos Chapoñán Acosta, viajaba junto a Julio Chacaltana Huarcaya, también trabajador del penal, quien resultó herido durante la agresión con un arma de fuego. Él fue trasladado a un centro de salud cercano.

Las familias de ambos hombres exigen justicia y ayuda para dar con los responsables.

Al lugar llegaron oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de Criminalística para recoger evidencias y casquillos de bala que permitan identificar a los responsables.

Reos habrían planificado asesinato

Primeras investigaciones señalan que el ataque respondería a una presunta venganza planificada por internos del penal, debido a las labores realizadas por los agentes del orden.

Ahora, el Ministerio Público inició las diligencias legales para continuar con las investigaciones de rigor por homicidio calificado.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

Si eres testigo o víctima de un robo o delito, no dudes en avisar a a Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo marca el 105. También cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. Asimismo, puedes acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia.

Cabe señalar que, el año pasado, fue el año más violento con más de 2.200 homicidios registrados por el SINADEF.