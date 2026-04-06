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La Policía de Ica ha desplegado un operativo para dar con el paradero de los atacantes. Foto: América Noticias
La Policía de Ica ha desplegado un operativo para dar con el paradero de los atacantes. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

El pasado sábado 4 de abril, en Ica, un trabajador del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue asesinado y otro resultó herido tras un ataque de sicarios en el mototaxi que manejaban cerca del penal de Cachiche.

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