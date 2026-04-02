Resumen

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La falta de alfabetización en las madres limita el acceso de los niños al lenguaje, la estimulación temprana y el acompañamiento en su aprendizaje.
La falta de alfabetización en las madres limita el acceso de los niños al lenguaje, la estimulación temprana y el acompañamiento en su aprendizaje.
Por Redacción EC

El impacto del analfabetismo femenino en el Perú va más allá de lo educativo: también incide en la salud y el desarrollo de los niños. Un estudio con datos del INEI (2001-2022), publicado en Frontiers in Public Health (2025), encontró que en las regiones con menores niveles de alfabetización femenina la mortalidad infantil es más alta.

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