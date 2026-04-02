El impacto del analfabetismo femenino en el Perú va más allá de lo educativo: también incide en la salud y el desarrollo de los niños. Un estudio con datos del INEI (2001-2022), publicado en Frontiers in Public Health (2025), encontró que en las regiones con menores niveles de alfabetización femenina la mortalidad infantil es más alta.

Esta situación se explica, en parte, por una brecha aún persistente: en el Perú, cerca de 1 de cada 4 mujeres rurales no sabe leer ni escribir. En los primeros años de vida, cuando el desarrollo depende en gran medida del entorno familiar, la falta de alfabetización en las madres limita el acceso de los niños al lenguaje, la estimulación temprana y el acompañamiento en su aprendizaje.

“La educación de las madres tiene un impacto directo en la vida de sus hijos. Cuando una mujer no puede leer, enfrenta barreras para seguir indicaciones de salud, acompañar el aprendizaje o acceder a información. La alfabetización de mujeres adultas no es solo una deuda educativa, es una estrategia fundamental para mejorar la primera infancia y reducir desigualdades”, señala Ruth Anastacio, gerente de operaciones de Dispurse en Perú.

Aunque el analfabetismo en el Perú muestra una tendencia a la baja, la brecha persiste con mayor fuerza en zonas rurales, donde apenas se ha reducido en 6,7 puntos porcentuales en más de una década, lo que evidencia la lenta reducción de esta brecha, según el Observatorio del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Esta situación se refleja especialmente en regiones como Huánuco (12,1%), Cajamarca (10,6%) y Apurímac (10,2%) que continúan registrando las tasas más altas del país.

Estas brechas territoriales no solo evidencian desigualdades educativas, sino que también tienen efectos directos en el desarrollo infantil, indica Anastacio. En esa línea, diversas entidades internacionales como la OMS, UNICEF, el Banco Mundial y la OCDE, coinciden en que la educación materna influye en prácticas clave como la alimentación, la estimulación temprana y la interacción en el hogar.

Frente a este desafío, diversas iniciativas de alfabetización dirigidas a mujeres adultas vienen demostrando resultados en el país. Un ejemplo es el programa FOCUS de la Fundación Dispurse, implementado en zonas rurales de Cajamarca, donde el 90% de las participantes logró redactar textos breves y más del 80% alcanzó niveles adecuados de comprensión lectora.