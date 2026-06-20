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¿Qué dice aquí, hijito?

“Hay madres que quieren lo mejor para sus hijos, y es tan triste el presente que un sueño para ellas son las exigencias mínimas de otras: hijos que escriban y lean”.

    Isaac Emmanuel Mariscal Bocanegra
    Por

    Estudiante de Derecho en la Universidad de Lima

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    Al principio es una oportunidad para lucirnos; cuando creces, te das cuenta de que es frustrante y triste. “Sí, mamá, ahí dice…”. El privilegio de leer y escribir de una nueva generación es el resultado de un esfuerzo inhumano de una madre que sufrió el no tenerlo.

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