¿Qué dice aquí, hijito?

Al principio es una oportunidad para lucirnos; cuando creces, te das cuenta de que es frustrante y triste. “Sí, mamá, ahí dice…”. El privilegio de leer y escribir de una nueva generación es el resultado de un esfuerzo inhumano de una madre que sufrió el no tenerlo.

El analfabetismo es la incapacidad de una persona para leer y escribir, que suele presentarse en personas que acceden a una educación de pésima calidad o que ni siquiera acceden a ella. En el Perú, esto es más normal de lo que muchos creen. De hecho, el INEI presentó en el 2024 un informe sobre la tasa de analfabetismo por género, con los siguientes porcentajes a nivel nacional: 6,9% en mujeres y 2,4% en hombres. La diferencia de género responde a acciones ineficientes para la alfabetización de las mujeres. Entre ellas, hay madres que quieren lo mejor para sus hijos, y es tan triste el presente que un sueño para ellas son las exigencias mínimas de otras: hijos que escriban y lean.

Se vocea la existencia de los diversos CEBA, los cuales brindan una segunda oportunidad a muchas peruanas interesadas en retomar los estudios básicos. De hecho, el Minedu, en el 2025, promocionaba por las redes la disponibilidad de 1.400 centros. Sin embargo, para las madres resulta complicado acceder a ellos, a pesar de que estos espacios representan una facilidad, porque muchas trabajan hasta tarde, cuidan a sus niños, lidian con una pareja que no las deja progresar o simplemente lo consideran muy tarde.

Mientras esta situación permanezca, no esperemos niños sanos, educados ni con futuro; porque la relación entre una madre analfabeta y la integridad de su hijo es indiscutible.