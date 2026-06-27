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El apoliticismo: mal que aqueja al Perú

“La indiferencia hacia la política afecta el desarrollo de la democracia peruana y la prueba es que la categoría ‘por ninguno’ refleja un tercio de los votos”.

    Alejandro Céspedes
    Por

    Estudiante de Comunicaciones en USIL

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El apoliticismo, definido como el desinterés por la política, es uno de los males que aquejan la vida democrática en el Perú. Esto se refleja en que el 72% de la población no se interesa en la política, según una encuesta de Datum publicada en el 2023.

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