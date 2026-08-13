Si estás preparando tu primer brevete, existe una autorización especial que te permite practicar al volante en la vía pública antes de rendir la evaluación oficial. Este documento tiene una vigencia de seis meses, tiempo durante el cual podrás adquirir experiencia y familiarizarte con la conducción. La solicitud no tiene ningún costo para el interesado. Sin embargo, debes tener presente que solo puedes tramitarla una vez y no existe la posibilidad de renovarla posteriormente. La autorización está dirigida a quienes buscan obtener una licencia de conducir de categoría A-I. Por ello, permite practicar únicamente con vehículos comprendidos dentro de esta clase, como autos sedán, hatchback y camionetas pickup. Se trata de una opción pensada para llegar mejor preparado al examen práctico de manejo.

¿Quieres aprender a manejar? Así puedes sacar el permiso provisional para conducir en Perú

Si practicas con una escuelas de manejo, no es necesario este permiso, ya que estas están supervisadas por el MTC y cuentan con vehículos especiales de instrucción.

Cuáles son los requisitos

Antes de iniciar, debes saber:

Ingresa a la Mesa de Partes Virtual, selecciona el trámite correspondiente y sigue los pasos indicados en la plataforma. En un plazo máximo de 30 días hábiles, el MTC emitirá tu permiso provisional para conducir y será enviado a tu Casilla Electrónica.

Solicita tu permiso provisional AQUÍ

También puedes hacerlo presencialmente





1) Programa una cita

Para separar una cita, debes elegir el trámite “Entrega de documentos - Mesa de partes”.

2) Solicita tu permiso provisional para conducir

En la fecha y hora programada, dirígete a la mesa de partes de la sede central del MTC, ubicado en Jirón Zorritos 1203, Cercado de Lima.

Ingresa tu solicitud.

3) Resultado de tu solicitud

A tu casilla electrónica te llegará la autorización.