Por Redacción EC

En el Perú, los trabajadores del régimen laboral general tienen derecho a 30 días naturales de descanso por cada año completo de servicios, siempre que hayan cumplido con las condiciones establecidas para generar ese beneficio. Sin embargo, no siempre es necesario esperar hasta completar dicho periodo para ausentarse del centro de labores. Ante un viaje, una situación familiar o alguna necesidad personal, existe la posibilidad de solicitar vacaciones adelantadas. Eso sí, no se trata de un beneficio que pueda exigirse unilateralmente: su otorgamiento depende de un acuerdo entre ambas partes. Por ello, antes de hacer planes o comprar pasajes, conviene conocer cómo funciona esta alternativa y qué sucede con los días utilizados antes de que se genere formalmente el periodo vacacional.